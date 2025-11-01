Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 1 de noviembre de 2025

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Manuela Valdés

Barcelona
Este sábado, 1 de noviembre de 2025, se celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 1 de noviembre de 2025

Carlos Mazón, contra las cuerdas: Última hora sobre el presidente valenciano cuestionado por su papel en la dana

El consumo de televisión en octubre fue de 4 horas y 34 minutos por espectador al día, 12 minutos menos que hace un año

María Porto se desmarca de las memorias de Isabel Preysler: "No tengo intención de leerlas"

Las olas de calor en España de 2025 dispararon la contaminación por ozono

Así es el barrio más rico de Barcelona: tiene una de las rentas per cápita más elevadas de Catalunya

Una joven de 21 años, herida grave por un disparo en la cara en Leganés, Madrid

Barcelona eliminará una autopista urbana ampliando aceras en Sarrià-Sant Gervasi

