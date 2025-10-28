Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Grossa de la Castanyada 2025: día y premios del sorteo de Loteries de Catalunya

Se pondrán a la venta 100.000 números a cinco euros el boleto

Barcelona
Con la llegada del otoño se acerca un día muy esperado para los catalanes: la Castanyada. Los boniatos, las castañas y las canciones populares inundan las calles y colegios de la comunidad autónoma para celebrar esta fiesta, que tiene su posible origen en el siglo XVIII.

De hecho, una versión popular explica que las castañas y los boniatos eran la cena contundente de los campaneros que repicaban con fuerza, y durante un buen rato, las campanas que anunciaban la noche de Todos los Santos, para recordar a los fieles el rezo por las almas de los difuntos.

Actualmente, además de los tradicionales frutos, estas fechas también vienen acompañadas de costumbres más recientes, como los sorteos de lotería.

La Grossa de la Castanyada 2025

La Grossa de la Castanyada 2025 es uno de los sorteos más esperados del año en Catalunya, organizado por Loteries de Catalunya y con grandes premios en juego. 

Si quieres saber cuándo se celebra, a qué hora es el sorteo y cómo puedes seguirlo en directo, aquí tienes toda la información clave para no perderte ningún detalle.

La rifa se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, y los resultados estarán disponibles a partir de las 22.00h en la página oficial de Loteries de Catalunya, y también en EL PERIÓDICO.

Los premios del sorteo

El ganador del sorteo obtendrá un premio extraordinario de 500.000 euros, siempre y cuando acierte todas las cifras y serie del primer premio. Además, si se atinan las cinco cifras, pero sin la serie, se ganan 100.000 euros.

Para los que no tengan tanta suerte, habrá otros premios menores de 1.000, 105, 100, 20, 15, 10 y cinco euros en función de las cifras que coincidan.

¿Dónde comprar un boleto?

En total se pondrán a la venta 100.000 números a cinco euros el billete. Para obtenerlo, deberás acercarte a tu punto de venta habitual o comprarlo por internet, a través de la web oficial o en la aplicación

Asimismo, se podrá comprar hasta el 31 de octubre a las 20h, poco antes de que comience el sorteo.

Es importante recordar que los premios que no se hayan cobrado caducan 90 días después de la rifa.

