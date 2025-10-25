En Directo
Juego de azar millonario
La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 25 de octubre del 2025, en directo
Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado, 22 de junio de 2024:
Combinación ganadora: 5, 13, 14, 36, 44, 46
Número complementario: 12
Reintegro: 1
La combinación ganadora del Joker
8, 5, 9, 5, 2, 1, 6
Combinación ganadora de la Bonoloto
Los números premiados: 12, 14, 21, 40, 42, 49
Complementario: 26
Reintegro: 0
Así le hemos contado el sorteo de La Primitiva:
La combinación ganadora del Joker
8, 5, 9, 5, 2, 1, 6
La combinación ganadora de la Primitiva
Combinación ganadora: 5, 13, 14, 36, 44, 46
Número complementario: 12
Reintegro: 1
Y ahora, La Primitiva
¡Comienza el sorteo! ¡Mucha suerte a todos!
Sorteo de La Primitiva comienza en breve
El sorteo empieza en menos de cinco minutos, en este directo puedes ver minuto a minuto los resultados.
Combinación ganadora de la Bonoloto
Los números premiados: 12, 14, 21, 40, 42, 49
Complementario: 26
Reintegro: 0
Comienza en sorteo de la Bonoloto
Puntual como siempre comienzan a removerse las bolas de la suerte
Pero antes… La Bonoloto
Cuyo sorteo dará comienzo a las 21.30
Inicio del sorteo de La Primitiva
Buenas noches, empezamos el directo del sorteo de la Primitiva, que está previsto que dé inicio a las 21.40 horas.
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
- Bajar las pensiones a toda costa
- El primero de los 10 trenes lanzadera de Ferrocarrils de la Generalitat al aeropuerto de El Prat comienza las pruebas
- Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Paquete no entregado por no estar en casa': el volumen de trabajo y las penalizaciones, detrás de este 'truco' de los repartidores