La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 25 de octubre del 2025, en directo

Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado, 22 de junio de 2024:

Combinación ganadora: 5, 13, 14, 36, 44, 46

Número complementario: 12

Reintegro: 1

La combinación ganadora del Joker

8, 5, 9, 5, 2, 1, 6

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números premiados: 12, 14, 21, 40, 42, 49

Complementario: 26

Reintegro: 0

Así le hemos contado el sorteo de La Primitiva:

Y ahora, La Primitiva ¡Comienza el sorteo! ¡Mucha suerte a todos!

Sorteo de La Primitiva comienza en breve El sorteo empieza en menos de cinco minutos, en este directo puedes ver minuto a minuto los resultados.

Comienza en sorteo de la Bonoloto Puntual como siempre comienzan a removerse las bolas de la suerte

Pero antes… La Bonoloto Cuyo sorteo dará comienzo a las 21.30