Sorteo 25 de octubre
El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Barcelona
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 25 de octubre de 2025
Manuela Valdés
Este sábado, 25 de octubre de 2025, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo.
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, dotado con 600.000 euros al número y que ha recaído en el 69.231, ha sido consignado en Cáceres y en Parets del Vallès (Barcelona).
En Parets se ha vendido en la Administración número 1, ubicada en la calle Avenida Catalunya, 102 . En Cáceres ha sido vendido en la Administración número 4, ubicada en la calle Gil Cordero,12. El segundo ha sido para el número 44.094, dotado con 120.000 euros al número, que ha sido consignado en Recas (Toledo), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Los reintegros han sido para los números 1, 9 y 7. En la rifa de hoy se han repartido un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
- Bajar las pensiones a toda costa
- El primero de los 10 trenes lanzadera de Ferrocarrils de la Generalitat al aeropuerto de El Prat comienza las pruebas
- Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- El regreso de los Pecos: 'No paraban de gritar, y a nosotros lo que nos gustaba era que nos escucharan