El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Barcelona

Este sábado, 25 de octubre de 2025, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo.

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, dotado con 600.000 euros al número y que ha recaído en el 69.231, ha sido consignado en Cáceres y en Parets del Vallès (Barcelona).

En Parets se ha vendido en la Administración número 1, ubicada en la calle Avenida Catalunya, 102 . En Cáceres ha sido vendido en la Administración número 4, ubicada en la calle Gil Cordero,12. El segundo ha sido para el número 44.094, dotado con 120.000 euros al número, que ha sido consignado en Recas (Toledo), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Los reintegros han sido para los números 1, 9 y 7. En la rifa de hoy se han repartido un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.