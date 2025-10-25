En Directo
Juego de azar
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 8 de noviembre de 2025
Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado, 8 de noviembre de 2025:
Combinación ganadora: 2, 17, 22, 25, 32, 40
Número complementario: 44
Reintegro: 8
La combinación ganadora del Joker
8, 6, 3, 4, 0, 4, 9
Combinación ganadora de la Bonoloto
Los números premiados: 3, 16, 34, 37, 39, 40
Complementario: 44
Reintegro: 9
Así le hemos contado el sorteo de La Primitiva:
La combinación ganadora del Joker
8, 6, 3, 4, 0, 4, 9
La combinación ganadora de la Primitiva
Combinación ganadora: 2, 17, 22, 25, 32, 40
Número complementario: 44
Reintegro: 8
Y ahora, La Primitiva
¡Comienza el sorteo! ¡Mucha suerte a todos!
Sorteo de La Primitiva comienza en breve
El sorteo empieza en menos de cinco minutos, en este directo puedes ver minuto a minuto los resultados.
Combinación ganadora de la Bonoloto
Los números premiados: 3, 16, 34, 37, 39, 40
Complementario: 44
Reintegro: 9
Comienza en sorteo de la Bonoloto
Puntual como siempre comienzan a removerse las bolas de la suerte
Pero antes… La Bonoloto
Cuyo sorteo dará comienzo a las 21.30
Inicio del sorteo de La Primitiva
Buenas noches, empezamos el directo del sorteo de la Primitiva, que está previsto que dé inicio a las 21:40 horas.
