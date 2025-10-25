Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Juego de azar

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 8 de noviembre de 2025

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Manuela Valdés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado, 8 de noviembre de 2025:

Combinación ganadora: 2, 17, 22, 25, 32, 40

Número complementario: 44

Reintegro: 8

La combinación ganadora del Joker

8, 6, 3, 4, 0, 4, 9

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números premiados: 3, 16, 34, 37, 39, 40

Complementario: 44

Reintegro: 9

Así le hemos contado el sorteo de La Primitiva:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
  2. El Gobierno desbloquea la ley contra la multirreincidencia de Junts pese a temer un varapalo de la izquierda
  3. Una familia alemana regresa a su país tras mudarse a España: 'No encontramos un piso asequible, los propietarios prefieren alquilar a turistas”
  4. Detectado un caso de tuberculosis entre los trabajadores de las obras del Camp Nou
  5. Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
  6. Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras
  7. Lux', el nuevo disco de Rosalía, canción a canción: de la aparición de Daft Punk a los coros de su hermana Pili
  8. Al marginar a sabiendas al Ministerio de Hacienda el Supremo asume condenar al fiscal general del Estado como 'falso culpable

Una vida entre el arte, la fe y la universidad

Una vida entre el arte, la fe y la universidad

Del robot ayudante al hogar inteligente: la tecnología que revoluciona la atención a la vejez

Del robot ayudante al hogar inteligente: la tecnología que revoluciona la atención a la vejez

El impresionante salto de Melania Rodríguez, oro en el Mundial de trampolín

El impresionante salto de Melania Rodríguez, oro en el Mundial de trampolín

Griezmann muestra el camino al Atlético con un doblete ante el Levante

Griezmann muestra el camino al Atlético con un doblete ante el Levante

LaLiga | Atlético de Madrid - Levante, en imágenes

LaLiga | Atlético de Madrid - Levante, en imágenes

Ángela Fernández, psicóloga: "Estos son los tres rasgos que comparten las personas con ansiedad"

Ángela Fernández, psicóloga: "Estos son los tres rasgos que comparten las personas con ansiedad"

Rybakina reina en Riad y se lleva el mayor premio de la historia del tenis femenino

Rybakina reina en Riad y se lleva el mayor premio de la historia del tenis femenino

Dani Mateo abandona X (Twitter): "Ha sido precioso, pero intenso"

Dani Mateo abandona X (Twitter): "Ha sido precioso, pero intenso"