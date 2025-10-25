Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 8 de noviembre de 2025

Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado, 8 de noviembre de 2025:

Combinación ganadora: 2, 17, 22, 25, 32, 40

Número complementario: 44

Reintegro: 8

La combinación ganadora del Joker

8, 6, 3, 4, 0, 4, 9

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números premiados: 3, 16, 34, 37, 39, 40

Complementario: 44

Reintegro: 9

Así le hemos contado el sorteo de La Primitiva:

Y ahora, La Primitiva ¡Comienza el sorteo! ¡Mucha suerte a todos!

Sorteo de La Primitiva comienza en breve El sorteo empieza en menos de cinco minutos, en este directo puedes ver minuto a minuto los resultados.

Comienza en sorteo de la Bonoloto Puntual como siempre comienzan a removerse las bolas de la suerte

Pero antes… La Bonoloto Cuyo sorteo dará comienzo a las 21.30