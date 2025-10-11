Sorteos
¿Por qué no hay sorteo de la Lotería Nacional este sábado?
Los aficionados a la Lotería Nacional habrán advertido con sorpresa que hoy, 11 de mayo de 2025, no se celebra el sorteo habitual de los sábados.
La razón de este cambio de programa es que la Lotería Nacional organiza este fin de semana el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad, y que este se traslada al domingo para coincidir con la fecha de esta celebración tradicional. Este 12 de octubre, para conmemorar esta festivo nacional, Loterías y Apuestas del Estado reparte uno de los premios más altos del año, repartiendo un total de 105 millones de euros.
Este sorteo extraordinario tiene una de las emisiones más altas de todos los juegos de Lotería Nacional, lo que influye directamente en los premios. Se ponen a la venta diez series de 100.000 billetes cada una, a 150 euros cada billete y a 15 euros el décimo.
En el juego, realizado por el sistema de bombos múltiples, existe la posibilidad de premiar a 3.485.100 décimos, contando con las extracciones especiales, las centenas, aproximaciones, terminaciones y reintegros.
Premios
El Sorteo de la Hispanidad de Lotería Nacional 2025 repartirá tres premios principales divididos en un primer premio de 1.300.000 euros a la serie, un segundo premio de 250.000 euros a la serie y un premio especial de 15 millones de euros al décimo. Además, habrá premios menores de dos, tres y cuatro cifras, por un valor de 300 euros, 750 euros y 3750 euros, respectivamente.
¿A qué hora es el sorteo?
Este sábado no habrá sorteo de Lotería Nacional, pues el Sorteo Extraordinario por el Día de la Hispanidad se celebrará el domingo 12 de octubre a las 21:00 horas (hora peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo tendrá una duración aproximada de media hora, con lo que sobre las 21:30 horas se podrán conocer todos los premios.
