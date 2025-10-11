Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del Día de la Hispanidad 2025: día, hora y premios

Este domingo, 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad. Para conmemorar esta festivo nacional, Loterías y Apuestas del Estado reparte uno de los premios más altos del año, calentando motores para Navidad. Así, el Sorteo Extraordinario de la Hispanidad de la Lotería Nacional repartirá un total de 105 millones de euros.

Este sorteo extraordinario tiene una de las emisiones más altas de todos los juegos de Lotería Nacional, lo que influye directamente en los premios. Se ponen a la venta diez series de 100.000 billetes cada una, a 150 euros cada billete y a 15 euros el décimo.

En el juego, realizado por el sistema de bombos múltiples, existe la posibilidad de premiar a 3.485.100 décimos, contando con las extracciones especiales, las centenas, aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Cómo comprar décimos para el sorteo de la Hispanidad

Los décimos para este sorteo extraordinario ya están a la venta desde hace varias semanas. Las compras se pueden hacer a través de los habituales canales de venta, es decir, las Administraciones de Lotería oficiales o a través de la propia web de Loterías y Apuestas del Estado. El precio de cada décimo es de 15 euros.

¿A qué hora es el sorteo?

Este sábado no habrá sorteo de Lotería Nacional, pues el Sorteo Extraordinario por el Día de la Hispanidad se celebrará el domingo 12 de octubre a las 21:00 horas (hora peninsular) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo tendrá una duración aproximada de media hora, con lo que sobre las 21:30 horas se podrán conocer todos los premios.

Premios

El Sorteo de la Hispanidad de Lotería Nacional 2025 repartirá tres premios principales divididos en un primer premio de 1.300.000 euros a la serie, un segundo premio de 250.000 euros a la serie y un premio especial de 15 millones de euros al décimo. Además, habrá premios menores de dos, tres y cuatro cifras, por un valor de 300 euros, 750 euros y 3750 euros, respectivamente.