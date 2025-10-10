Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 10 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 10 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 07, 17, 20 y 21 y las estrellas 01 y 10.
El código del Millón ha sido el TPB50867.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
- El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
- Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
- El BBVA afirma que 'no es aceptable' que el Sabadell asegure que una segunda opa podría ser a un precio superior