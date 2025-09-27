En Directo
Juego de azar millonario
La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 27 de septiembre del 2025, en directo
Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado, 27 deseptiembre de 2025:
Combinación ganadora: 18, 27, 33, 41, 44, 46,
Número complementario: 6
Reintegro: 7
La combinación ganadora del Joker
7, 2, 5, 5, 9, 3, 1
Combinación ganadora de la Bonoloto
Los números premiados: 1, 22, 27, 35, 42, 47
Complementario: 41
Reintegro: 2
Así le hemos contado el sorteo de La Primitiva:
Hasta aquí la retransmisión del sorteo de La Primitiva de hoy sábado.
¡Enhorabuena a todos los afortunados!
La combinación ganadora del Joker
7, 2, 5, 5, 9, 3, 1
La combinación ganadora de la Primitiva
Combinación ganadora: 18, 27, 33, 41, 44, 46,
Número complementario: 6
Reintegro: 7
Y ahora, La Primitiva
¡Comienza el sorteo! ¡Mucha suerte a todos!
Sorteo de La Primitiva comienza en breve
El sorteo empieza en menos de cinco minutos, en este directo puedes ver minuto a minuto los resultados.
Combinación ganadora de la Bonoloto
Los números premiados: 1, 22, 27, 35, 42, 47
Complementario: 41
Reintegro: 2
Comienza en sorteo de la Bonoloto
Puntual como siempre comienzan a removerse las bolas de la suerte
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- Estonia se prepara para una eventual guerra con Rusia impulsando sus empresas de tecnología militar
- La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Ya estamos en guerra': la OTAN refuerza su presencia en el ciberespacio para hacer frente a las amenazas de Rusia