Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Juego de azar millonario

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 27 de septiembre del 2025, en directo

Imagen para el sorteo de La Primitiva

Imagen para el sorteo de La Primitiva

Manuela Valdés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado, 27 deseptiembre de 2025:

Combinación ganadora: 18, 27, 33, 41, 44, 46,

Número complementario: 6

Reintegro: 7

La combinación ganadora del Joker

7, 2, 5, 5, 9, 3, 1

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números premiados: 1, 22, 27, 35, 42, 47

Complementario: 41

Reintegro: 2

Así le hemos contado el sorteo de La Primitiva:

Actualizar

TEMAS

  1. El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
  2. La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
  3. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  4. L'Hospitalet aprueba los estatutos del Consorcio para la construcción del nuevo Hospital Clínic en la zona de can Rigalt
  5. La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
  6. Estonia se prepara para una eventual guerra con Rusia impulsando sus empresas de tecnología militar
  7. La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  8. Ya estamos en guerra': la OTAN refuerza su presencia en el ciberespacio para hacer frente a las amenazas de Rusia

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 27 de septiembre del 2025, en directo

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 27 de septiembre del 2025, en directo

Marc Giró no se calla y dice lo que piensa de las amenazas de despido de Vox: "Sabemos cómo acaba esto"

Marc Giró no se calla y dice lo que piensa de las amenazas de despido de Vox: "Sabemos cómo acaba esto"

De la tala a la inacción: cómo gestionar los bosques en un futuro de incendios feroces

De la tala a la inacción: cómo gestionar los bosques en un futuro de incendios feroces

Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un multitudinario acto del actor y político indio Vijay

Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un multitudinario acto del actor y político indio Vijay

Lavrov asegura que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN pero advierte de una "respuesta decisiva” ante cualquier agresión

Lavrov asegura que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN pero advierte de una "respuesta decisiva” ante cualquier agresión

Asano da vida al Mallorca a costa del Alavés

Asano da vida al Mallorca a costa del Alavés

El psicólogo Nicolás Moriñigo: "Crecer con padres narcisistas puede dejarte secuelas bastante jodidas"

El psicólogo Nicolás Moriñigo: "Crecer con padres narcisistas puede dejarte secuelas bastante jodidas"

El horóscopo de mañana, domingo 28 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, domingo 28 de septiembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco