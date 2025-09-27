La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 27 de septiembre del 2025, en directo

Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado, 27 deseptiembre de 2025:

Combinación ganadora: 18, 27, 33, 41, 44, 46,

Número complementario: 6

Reintegro: 7

La combinación ganadora del Joker

7, 2, 5, 5, 9, 3, 1

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números premiados: 1, 22, 27, 35, 42, 47

Complementario: 41

Reintegro: 2

Así le hemos contado el sorteo de La Primitiva:

Hasta aquí la retransmisión del sorteo de La Primitiva de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!

Y ahora, La Primitiva ¡Comienza el sorteo! ¡Mucha suerte a todos!

Sorteo de La Primitiva comienza en breve El sorteo empieza en menos de cinco minutos, en este directo puedes ver minuto a minuto los resultados.

