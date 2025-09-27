Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Juego de azar

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 27 de septiembre de 2025

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Manuela Valdés

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este sábado, 27 de septiembre de 2025, se celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Actualizar

TEMAS

  1. El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
  2. La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
  3. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  4. La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
  5. Estonia se prepara para una eventual guerra con Rusia impulsando sus empresas de tecnología militar
  6. La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  7. Ya estamos en guerra': la OTAN refuerza su presencia en el ciberespacio para hacer frente a las amenazas de Rusia
  8. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 27 de septiembre de 2025

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 27 de septiembre de 2025

Dinamarca informa de nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares

Dinamarca informa de nuevos avistamientos de drones sobre instalaciones militares

Paula Ostiz, nueva campeona del mundo júnior de ciclismo

Paula Ostiz, nueva campeona del mundo júnior de ciclismo

Márquez: "Fue tan fácil ganarlos que había olvidado el valor que tienen los títulos"

Márquez: "Fue tan fácil ganarlos que había olvidado el valor que tienen los títulos"

16 heridos leves en un incendio en un aparcamiento de un hotel de Coma-ruga (Tarragona)

16 heridos leves en un incendio en un aparcamiento de un hotel de Coma-ruga (Tarragona)

Moody's y Fitch se unen a S&P y mejoran la nota a España por la "fortaleza de su economía"

Moody's y Fitch se unen a S&P y mejoran la nota a España por la "fortaleza de su economía"

Vídeo del gobierno polaco acusando a Rusia de ser una iniciadora de la II Guerra Mundial.

Vídeo del gobierno polaco acusando a Rusia de ser una iniciadora de la II Guerra Mundial.

Procesos digestivos

Procesos digestivos