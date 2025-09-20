En Directo
Juego de azar
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 20 de septiembre de 2025
Este sábado, 20 de septiembre de 2025, se celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.
En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacional puede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- El lanzamiento de un objeto metálico en la vía entre Barcelona Sants y Bellvitge altera todo el corredor sur de Rodalies
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- José Andrés entra en el debate de la jornada laboral con un dardo a Yolanda Díaz
- Una semana de vacaciones pagadas si tu mascota se ha muerto: así es el nuevo permiso retribuido que ofrece esta empresa española
- Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel