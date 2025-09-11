Premios de la Grossa de la Diada 2025

Hoy se celebra un nuevo sorteo de la Grossa, la lotería de Catalunya que en esta ocasión conmemora su fiesta nacional con la Grossa de la Diada. El sorteo de hoy de Loteries de Catalunya ofrece un premio extraordinario de dos millones de euros.

Si quieres saber cuándo se celebra, a qué hora es el sorteo y cómo puedes seguirlo en directo, aquí tienes toda la información clave para no perderte ningún detalle.

El sorteo se realizará al mediodía de hoy, 11 de septiembre, y se podrá seguir por los canales digitales (web y app) de Loteries de Catalunya.

A través de El Periódico

También podrás seguirlo en directo a través de EL PERIÓDICO desde donde te informaremos en tiempo real de los números premiados. Además, también podrás comprobar si tu número tiene premio.

El premio extraordinario es de 2.000.000 de euros para el billete que acierte las cinco cifras y la serie del primer premio. Además, se reparten otros premios: 50.000 euros para el primer premio, 20.000 euros para el segundo y 10.000 euros para el tercero, entre otras categorías menores.

Premios por aproximaciones y reintegros

El sorteo también reparte premios adicionales por aproximaciones y reintegros, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún galardón: