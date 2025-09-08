Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ‘Cuponazo’ de la ONCE deja 80.000 euros en La Bisbal d’Empordà

Los dos cupones premiados se vendieron en el quiosco de la calle Ample

Antonia Pons, vendedora de la ONCE en Girona

Antonia Pons, vendedora de la ONCE en Girona / Diari de Girona

Tony Di Marino

La ONCE ha repartido 80.000 euros en La Bisbal d’Empordà en el sorteo del ‘Cuponazo’ del viernes 5 de septiembre. La suerte la llevó Antonia Pons, vendedora de la organización, que repartió dos cupones premiados con 40.000 euros cada uno desde el quiosco donde trabaja, situado en la calle Ample, número 1.

La Bisbal pertenece a la agencia de la ONCE en Girona, que actualmente ofrece servicio personalizado a 361 personas afiliadas y cuenta con una red de 135 agentes vendedores. En el conjunto de Catalunya, hay 2.450 vendedores y vendedoras que forman parte de los 20.500 que comercializan los productos de la ONCE en todo el Estado.

El 'Cuponazo' ofrece cada viernes, por tres euros, un gran premio de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras. Además, incluye otras cantidades menores que oscilan entre los 500 y los 6 euros, así como la devolución del precio del cupón.

