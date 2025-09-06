Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo extraordinario del sábado 6 de septiembre

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Manuela Valdés

Barcelona
Este sábado, 6 de septiembre de 2025, se celebra el sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional con un primer premio de 1.500.000 euros a la serie y 150.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 105 millones de euros.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

