Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo extraordinario del sábado 6 de septiembre

Este sábado, 6 de septiembre de 2025, se celebra el sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional con un primer premio de 1.500.000 euros a la serie y 150.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 105 millones de euros.

En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Reintegros especiales Premio de 60 euros: 0, 4, 9

Primer premio del sorteo de la Lotería Nacional hoy Con un premio de 1.500.000 euros por serie: 88589

Segundo premio 300.000 euros a la serie: 23563

Tercer premio Con un premio de 150.000 euros por serie: 17996

Doce premios de 75.000 euros por serie Estos son los doce premios de 75.000 euros por serie (7.500 euros al décimo): 10864

11867

81529

34506

62883

59062

79869

45929

42781

22687

00321

86302

Extracciones cuatro cifras 4 extracciones de 4 cifras con premio de 3.750 euros la serie: 0170, 1807, 5465, 6829

Extracciones de tres cifras 11 extracciones de 3 cifras con premio de 750 euros la serie: 163, 322, 387, 457, 612, 639, 701, 705, 717, 796, 801

Extracciones dos cifras 5 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 300 euros a la serie: 18, 27, 54, 72, 93

