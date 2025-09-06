En Directo
Juego de azar
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo extraordinario del sábado 6 de septiembre
Manuela ValdésManuela Valdés
Este sábado, 6 de septiembre de 2025, se celebra el sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional con un primer premio de 1.500.000 euros a la serie y 150.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se reparten un total de 105 millones de euros.
En el sorteo, que se lleva a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.
Reintegros especiales
Premio de 60 euros:
0, 4, 9
Primer premio del sorteo de la Lotería Nacional hoy
Con un premio de 1.500.000 euros por serie:
88589
Segundo premio
300.000 euros a la serie:
23563
Tercer premio
Con un premio de 150.000 euros por serie:
17996
Doce premios de 75.000 euros por serie
Estos son los doce premios de 75.000 euros por serie (7.500 euros al décimo):
- 10864
- 11867
- 81529
- 34506
- 62883
- 59062
- 79869
- 45929
- 42781
- 22687
- 00321
- 86302
Extracciones cuatro cifras
4 extracciones de 4 cifras con premio de 3.750 euros la serie:
0170, 1807, 5465, 6829
Extracciones de tres cifras
11 extracciones de 3 cifras con premio de 750 euros la serie:
163, 322, 387, 457, 612, 639, 701, 705, 717, 796, 801
Extracciones dos cifras
5 extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional con un premio de 300 euros a la serie:
18, 27, 54, 72, 93
Empieza el sorteo
¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
