Premios de la Grossa de La Diada 2025
Manuela ValdésManuela Valdés
Ya queda menos para que se celebre el sorteo de la Diada, un juego de azar que solo se celebra en Catalunya y, en esta ocasión, con motivo de su fiesta nacional: la Grossa de la Diada. Ese mismo día, Loteries de Catalunya organiza una Grossa con un premio extraordinario de dos millones de euros y demás premios en juego.
Si quieres saber cuándo se celebra, a qué hora es el sorteo y cómo puedes seguirlo en directo, aquí tienes toda la información clave para no perderte ningún detalle.
El sorteo se realizará al mediodía del mismo 11 de septiembre y se podrá seguir por los canales digitales (web y app) de Loteries de Catalunya.
A través de El Periódico
También podrás seguirlo en directo a través de EL PERIÓDICO desde donde te informaremos en tiempo real de los números premiados. Además, también podrás comprobar si tu número tiene premio.
El premio extraordinario es de 2.000.000 de euros para el billete que acierte las cinco cifras y la serie del primer premio. Además, se reparten otros premios: 50.000 euros para el primer premio, 20.000 euros para el segundo y 10.000 euros para el tercero, entre otras categorías menores.
Premios por aproximaciones y reintegros
El sorteo también reparte premios adicionales por aproximaciones y reintegros, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún galardón:
- Números anterior y posterior al primer premio: 2.000 euros por billete.
- Cuatro últimas cifras del primer premio: 500 euros.
- Tres últimas cifras del primer premio: 100 euros.
- Dos últimas cifras del primer premio: 30 euros.
- Última cifra del primer premio (reintegro): 5 euros.
- Números anterior y posterior al segundo premio: 500 euros.
- Cuatro últimas cifras del segundo premio: 200 euros.
- Tres últimas cifras del segundo premio: 30 euros.
- Dos últimas cifras del segundo premio: 10 euros.
- Números anterior y posterior al tercer premio: 200 euros.
- Cuatro últimas cifras del tercer premio: 100 euros.
- Tres últimas cifras del tercer premio: 20 euros.
- Dos últimas cifras del tercer premio: 5 euros.
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- El TSJ de Madrid anuló 'multas' de 300.000 euros al presidente de Equipo Económico por 'irregularidades' de Hacienda con Montoro de ministro
- El despacho que fundó Montoro rechazó en tres ocasiones identificar ante Hacienda a clientes de su presidente
- Indignación entre funcionarios de la Generalitat tras los últimos traslados: 'El premio por sacar plaza es pasarme cada día siete horas en la Renfe
- El edificio del antiguo El Corte Inglés de Portal de l’Àngel cumple un año cerrado pendiente de la licencia de obras
- Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
- Juan José, mecánico: 'Limpiar los mosquitos del coche te puede costar hasta 100 euros de multa
- Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir