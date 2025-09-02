Premios de la Grossa de La Diada 2025

Ya queda menos para que se celebre el sorteo de la Diada, un juego de azar que solo se celebra en Catalunya y, en esta ocasión, con motivo de su fiesta nacional: la Grossa de la Diada. Ese mismo día, Loteries de Catalunya organiza una Grossa con un premio extraordinario de dos millones de euros y demás premios en juego.

Si quieres saber cuándo se celebra, a qué hora es el sorteo y cómo puedes seguirlo en directo, aquí tienes toda la información clave para no perderte ningún detalle.

El sorteo se realizará al mediodía del mismo 11 de septiembre y se podrá seguir por los canales digitales (web y app) de Loteries de Catalunya.

A través de El Periódico

También podrás seguirlo en directo a través de EL PERIÓDICO desde donde te informaremos en tiempo real de los números premiados. Además, también podrás comprobar si tu número tiene premio.

El premio extraordinario es de 2.000.000 de euros para el billete que acierte las cinco cifras y la serie del primer premio. Además, se reparten otros premios: 50.000 euros para el primer premio, 20.000 euros para el segundo y 10.000 euros para el tercero, entre otras categorías menores.

Premios por aproximaciones y reintegros

El sorteo también reparte premios adicionales por aproximaciones y reintegros, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún galardón: