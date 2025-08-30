En Directo
Juego de azar
Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 30 de agosto de 2025
Manuela ValdésManuela Valdés
Este sábado, 30 de agosto de 2025, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se han repartido un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.
En el sorteo, llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.
Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 30 de agosto de 2025,:
Reintegros especiales
5, 7, 9
Primer premio
23999
Segundo premio
91842
Extracciones cuatro cifras
0695, 2427, 6440, 9579
Extracciones de tres cifras
172, 223, 235, 329, 367, 389, 540, 773, 847, 896
Extracciones dos cifras
00, 02, 24, 24, 29, 39, 58, 64, 81
Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:
Hasta aquí la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Empieza el sorteo
¡Empieza el sorteo de la Lotería Nacional!
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacional puede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
