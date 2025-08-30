Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Juego de azar

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 30 de agosto de 2025

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Manuela Valdés

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este sábado, 30 de agosto de 2025, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se han repartido un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 30 de agosto de 2025,:

Reintegros especiales

5, 7, 9

Primer premio

23999

Segundo premio

91842

Extracciones cuatro cifras

0695, 2427, 6440, 9579

Extracciones de tres cifras

172, 223, 235, 329, 367, 389, 540, 773, 847, 896

Extracciones dos cifras

00, 02, 24, 24, 29, 39, 58, 64, 81

Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:

Actualizar

TEMAS

  1. España, el país con más desempleados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
  2. Jorge de Mingo, funcionario de Correos: 'Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  4. El día festivo 'secreto' de media Catalunya: más de 100 municipios hacen fiesta este lunes de septiembre
  5. La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
  6. Pilar Vidal sobre la filtración del motivo de la muerte de Verónica Echegui: 'Es una línea roja que los periodistas no debemos pasar
  7. Miguel Ángel Revilla desvela el dinero que ya le ha costado la demanda del rey emérito sin que se haya celebrado el juicio
  8. Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 30 de agosto de 2025

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado, 30 de agosto de 2025

Estados Unidos suma el buque lanzamisiles 'USS Lake Erie' al despliegue frente a Venezuela

Estados Unidos suma el buque lanzamisiles 'USS Lake Erie' al despliegue frente a Venezuela

Sanciones comerciales, científicas o una flota internacional contra el bloqueo: propuestas europeas para salvar Gaza

Sanciones comerciales, científicas o una flota internacional contra el bloqueo: propuestas europeas para salvar Gaza

Vivir 120 años

Vivir 120 años

Nuevas actividades en plazas de Barcelona buscan devolver espacios turísticos a los vecinos

Nuevas actividades en plazas de Barcelona buscan devolver espacios turísticos a los vecinos

El Barça empieza la Champions en Newcastle y la cerrará en su casa ante el Copenhague

El Barça empieza la Champions en Newcastle y la cerrará en su casa ante el Copenhague

La cerveza sin alcohol que es capaz de ponerte 'piripi'

La cerveza sin alcohol que es capaz de ponerte 'piripi'

Nuevo ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Zaporiyia

Nuevo ataque ruso sobre la ciudad ucraniana de Zaporiyia