La Grossa de la Diada 2025: cuándo y dónde ver el sorteo

Se acerca la Diada de Catalunya y, con ella, La Grossa de la Diada. El mismo 11 de septiembre, Loteries de Catalunya organiza una Grossa con un premio extraordinario de dos millones de euros y demás premios en juego.

Si quieres saber cuándo se celebra, a qué hora es el sorteo y cómo puedes seguirlo en directo, aquí tienes toda la información clave para no perderte ningún detalle.

Fecha y hora de la Grossa de La Diada 2025

El sorteo de la Grossa de la Diada se celebrará el jueves 11 de septiembre. El sorteo se realizará al mediodía y se podrá seguir por los canales digitales (web y app) de Loteries de Catalunya. También podrás seguirlo en directo a través de EL PERIÓDICO desde donde te informaremos en tiempo real de los números premiados. Además, también podrás comprobar si tu número tiene premio.

¿Cómo participar y hasta cuándo comprar billetes?

Los billetes para la Grossa de la Diada 2025 se pueden adquirir en los puntos de venta habituales de Loteries de Catalunya, en algunos supermercados y a través de internet. El precio de cada billete es de 5 euros. Se ponen a la venta 80.000 números (del 00000 al 79999), con un total de treinta y cinco series por número.

Premios en juego

El premio extraordinario es de 2.000.000 de euros para el billete que acierte las cinco cifras y la serie del primer premio. Además, se reparten otros premios: 50.000 euros para el primer premio, 20.000 euros para el segundo y 10.000 euros para el tercero, entre otras categorías menores.

Será un sorteo rápido, con cinco extracciones. La primera, correspondiente al primer premio; la segunda, correspondiente a la serie del premio extraordinario; la tercera, correspondiente al segundo premio; la cuarta, correspondiente al tercer premio; y la quinta, correspondiente al cuarto premio (2º reintegro).