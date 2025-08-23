En Directo

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 23 de agosto del 2025, en directo

Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado, 23 de agosto de 2025

Combinación ganadora: 14, 25, 31, 40, 43, 49

Número complementario: 33

Reintegro: 4

La combinación ganadora del Joker

1, 0, 4, 7, 0, 7, 9

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números premiados: 11, 18, 21, 27, 31, 47

Complementario: 8

Reintegro: 8

