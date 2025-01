El misterioso ganador de 162 millones de euros en el Euromillones: cobró el premio sin acudir al banco

Vizcaya tiene un misterioso multimillonario. El pasado viernes 4 de octubre alguien logró ganar el mayor bote de la historia del Euromillones, un total de 162.256.512 millones de euros. El boleto había sido consignado en la administración número 2 de la Herriko Plaza de Derio, una tienda de golosinas en esta pequeña localidad vizcaína.

El paso de los días alimentó los rumores y misterios. Ningún vecino reclamaba el premio ni acudía a una entidad bancaria a cobrarlo, lo que abría la posibilidad de que el multimillonario premio quedase desierto si no era reclamado en noventa días. El plazo expiraba el 4 de enero, días donde se incrementó el misterio.

Finalmente, se desveló que en realidad el misterioso ganador sí que cobró el premio. De hecho, lo hizo a los cinco días de conocerse la combinación ganadora, 4-8-16-17-20 con las estrellas 6 y 1.

No acudió al banco

Lo que levantó las sospechas de los vecinos es que el premiado no acudió al banco para reclamar su premio. Al tratarse de una apuesta realizada por internet a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, no tenía boleto físico. Así, no hace falta acudir a una oficina bancaria para ingresarlo y cobrar el premio, sino que la operación financiera se puede llevar a cabo por Internet.

Pese a realizar la apuesta vía online, el premiado asignó la administración número 2 de Derio como su despacho habitual o punto de venta amigo, con la buena publicidad que implica haber consignado el boleto ganador del Euromillones.

Aunque por la ley de Protección de Datos no se conoce ni el domicilio ni la localidad del ganador de 162 millones de euros, sí que se ha confirmado que se trata de un residente de Vizcaya. La Diputación Foral del territorio se ha embolsado 32.443.302 millones de euros por ello.

