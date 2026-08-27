El souvenir de 20 euros que triunfa en vacaciones: por qué todo el mundo lo compra en la playa

Comprar un imán para la nevera, una postal o un llavero ha sido durante décadas una de esas tradiciones casi inevitables las vacaciones. Sin embargo, hay otro recuerdo que cada verano se cuela en las maletas de vuelta y que, por 20 euros, ofrece algo que ningún otro souvenir puede prometer: la posibilidad de regresar de las vacaciones con más dinero del que se ha gastado.

Este verano ha vuelto a quedar patente con algunos de los números más buscados de la Lotería de Navidad. El 19.726, que coincide con el 19 de julio de 2026, fecha en la que España se proclamó campeona del mundo tras imponerse a Argentina, disparó la demanda después de la victoria de la selección. El número, que juega desde hace años el Club Waterpolo Motril, pasó prácticamente de la noche a la mañana de ser un décimo más a convertirse en uno de los más deseados del sorteo.

Más de 300 décimos agotados

Y no ha sido el único. Apenas unas semanas después, el eclipse total de Sol que atravesó España el pasado 12 de agosto ha provocado un fenómeno parecido con el 12.826. El número se vende íntegramente en Loterías Pepito Herranz, en San Lorenzo de El Escorial, y la coincidencia fue descubierta meses atrás por los aficionados a la astronomía.

Según explicó Iván Herranz, responsable de la administración, el establecimiento disponía de las 205 series del número y recibió las primeras llamadas preguntando por él ya en febrero. Tras reservar los décimos de sus clientes habituales, puso a disposición del público unos 300 a través de una página web creada específicamente para la ocasión y limitó la compra a uno por persona. La alta demanda terminó agotándolos y la administración liberó otros 50 décimos, los últimos disponibles.

Prácticamente una tradición

Aunque el interés por números asociados a acontecimientos históricos ha recuperado fuerza con estos eventos de actualidad, comprar Lotería de Navidad durante las vacaciones no es algo nuevo. El décimo lleva años haciéndose un hueco entre los recuerdos que los turistas se llevan de los destinos que visitan.

Ya en verano de 2022, las administraciones de lotería de algunas de las localidades más turísticas de España constataban cómo la llegada de visitantes impulsaba las ventas de décimos meses antes del Sorteo Extraordinario de Navidad. Para muchos viajeros, hacerse con un número vendido en el lugar donde han pasado unos días de vacaciones se ha convertido en una tradición más del viaje.

"¿Qué recuerdo quieres llevarte este verano?"

El décimo reúne varias de las características de un souvenir tradicional: es fácil de transportar, está ligado al lugar en el que se compra y permite conservar un recuerdo de las vacaciones. Pero, además, añade un componente difícil de encontrar en un imán o un llavero: la posibilidad de que el próximo 22 de diciembre ese recuerdo termine valiendo mucho más que los 20 euros que costó.

De hecho, Loterías y Apuestas del Estado lleva años explotando esta asociación entre turismo y Lotería de Navidad. En 2018, su campaña estival se dirigió expresamente a los millones de turistas nacionales y extranjeros que recorrían España bajo el lema: "¿Qué recuerdo quieres llevarte este verano?", presentando el décimo como una alternativa a los recuerdos típicos de las vacaciones.

En la costa o en el Camino de Santiago

La tradición está ligada asimismo al factor geográfico. Destinos de costa, ciudades especialmente turísticas o puntos del Camino de Santiago han comprobado durante años cómo el tránsito de visitantes se traduce también en ventas de Lotería de Navidad.

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En Galicia, por ejemplo, el turismo ya provocaba importantes incrementos en las ventas estivales hace años. En el verano de 2022, administraciones de zonas turísticas como Aldán registraban crecimientos superiores al 30 % y aseguraban haber agotado algunos de sus números habituales antes incluso de terminar agosto.