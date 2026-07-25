Furor por la Lotería de Navidad tras la victoria de España en el Mundial: el número más buscado y dónde comprarlo

La victoria de España en el Mundial 2026 continúa despertando una auténtica ola de entusiasmo en todo el país. Tras imponerse a Argentina en la final y conquistar su segunda estrella, la selección ha regresado este lunes a Madrid, donde ha sido recibida por miles de aficionados que han acompañado al equipo durante su recorrido por la capital y han celebrado junto a los jugadores un título que ya forma parte de la historia del fútbol español.

La fiebre por el triunfo también ha llegado a las administraciones de lotería. Los décimos del Sorteo Extraordinario comenzaron a venderse el pasado 9 de julio y, con la victoria de La Roja en el Mundial, uno de los números disponibles se ha convertido en el más buscado por los aficionados.

Probar suerte

El número que ha disparado su demanda es el 19726, una combinación que hace referencia al 19 de julio de 2026, día en que la Selección de España se ha proclamado campeona del mundo, según ha comprobado el diario 'As'.

El interés por este décimo ha crecido de forma notable desde el pitido final del partido, ya que muchos aficionados quieren conservar un recuerdo del histórico logro y probar suerte con un número cargado de simbolismo.

Dónde adquirirlo

No obstante, hacerse con el 19726 no será igual de sencillo en todas partes. Tal y como explica el diario deportivo, en una de las administraciones de Madrid el número ya está reservado por un cliente habitual, antes incluso de que España conquistara el título.

Pese a la elevada demanda, el número todavía puede adquirirse, según la página web de Loterías y apuestas del Estado, en varias administraciones de lotería repartidas por España, como algunos establecimientos de Las Palmas, Dos Hermanas (Sevilla), Motril (Granada), Marbella y Las Lagunas (Málaga), Catarroja (Valencia) y Santa Cruz de Tenerife.

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Sin embargo, no es posible comprarlo online.