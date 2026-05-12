El drama de la Lotería de Navidad en Vizcaya crece: ya son 286 las participaciones premiadas sin cobrar

El municipio vizcaíno de Igorre se ha visto sacudido por una inmensa polémica tras conocerse las irregularidades en la gestión de participaciones del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad por parte del club 'Arratiko Zekorrak Rugby Taldea'. El número premiado con el tercer galardón, el 90.693, ha derivado en una situación inesperada: decenas de personas que creían haber sido premiadas se encuentran aún sin cobrar.

Esto se debe a que la entidad ha reconocido haber vendido más participaciones de las que realmente tenía disponibles. El caso ha generado una gran preocupación entre los afectados y ha trascendido al ámbito judicial. Según el testimonio del medio vasco 'Deia', el desfase económico podría superar los dos millones de euros, lo que ha provocado la presentación de hasta 132 denuncias.

La dirección del club explicó que se dieron cuenta el pasado martes del error cuando se agotó el dinero del premio y seguían teniendo alrededor de un centenar de personas que aún no habían cobrado, al no haber consignado en la Administración de Loterías todas las papeletas vendidas. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.

En Igorre se está dando una de las situaciones más complicadas que se ha vivido en los últimos años. Algunos propietarios de participaciones del número 90.693, que resultó agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, no han podido cobrar aún el dinero que les corresponde.

225 papeletas de más

El encargado de vender las papeletas, en este caso el club 'Arratiko Zekorrak Rugby Taldea', ha declarado que, por error, sacaron a la venta 225 papeletas de más del número premiado, generando que el club se haya quedado sin fondos y no pueda pagar los premios restantes.

Según los testimonios de los afectados a los que ha tenido acceso 'Deia', la realidad de este error del club de rugby se traduce en 286 papeletas sin cobrar, que suponen unos 2.745.600 euros. Además, los afectados exigen un comunicado oficial por parte del club 'Arratiko Zekorrak Rugby Taldea' mientras están buscando asesoramiento legal.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el premio era de 10.000 euros por participación, serían 2,8 millones el dinero pendiente de que sea abonado a las personas que tienen participaciones premiadas. Los afectados han mostrado su malestar con el club porque todavía no se han puesto en contacto con ellos y han afirmado que únicamente está ofreciendo explicaciones públicamente el presidente del club pero el equipo directivo "no está dando la cara".

Asamblea organizada por afectados

Desde el medio vasco, también han querido entrevistar a un afectado, en este caso a Borja, que ha acudido a la asamblea organizada por los afectados para coordinar los pasos a seguir y analizar la opción de emprender una acción legal conjunta para reclamar el dinero.

Borja explica cómo se fue enterando de la situación y cómo el club no le dio ninguna explicación: "No, no, que este lunes os pagamos y así han ido pasando las semanas hasta que ha saltado la bomba. Te ha tocado la lotería y al final no".