¿Qué hacer si te ha tocado la lotería de Navidad y tienes una hipoteca? El consejo de la asesora Montse Cespedosa

El 22 de diciembre muchísima gente miró su décimo de la lotería de Navidad, suspiró y siguió con su vida. Pero también hubo quien sí resultó ganador de una cantidad importante y, de repente, aparecieron bastantes dudas sobre cómo actuar con ese dinero y qué hacer con los préstamos y las hipotecas. La asesora financiera y experta en hipotecas Montse Cespedosa lo tiene claro: primero control y protección; después estrategia.

¿Cómo cobrar los premios de la lotería de Navidad?

Lo primero es entender la foto fiscal rápida para no construir planes con dinero que no existe. En la lotería de Navidad hay un mínimo exento de 40.000 € y, por encima, se aplica un gravamen especial del 20% sobre el exceso (retención que normalmente se practica al cobrar).

Para premios grandes, se cobran en entidades financieras colaboradoras autorizadas por SELAE (no hace falta “contratar” nada para ir a cobrar) y hay recordatorios claros de que cobrar es gratis: no deberían aplicarte comisiones ni exigirte productos a cambio. Además, ojo con el reloj: el derecho al cobro caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al sorteo; si te descuidas, lo pierdes. Es decir, ingresa el premio cuanto antes en un banco.

¿Qué hacer con un décimo compartido?

Si el décimo era compartido, el banco y la normativa de prevención exigen identificar a los participantes y sus porcentajes, y repartir “a posteriori” sin pruebas puede parecer una donación encubierta. En la práctica, lo sensato es dejarlo por escrito antes de mover dinero, con nombres, DNI y %; y conservar pruebas de pago (Bizum/transferencia) y copia del décimo. La idea es blindarte ante un malentendido con Hacienda… o ante un conflicto entre amigos y familiares cuando el premio ya está en la cuenta.

¿Qué hacer con la hipoteca si te toca la lotería de Navidad?

Con el premio ya en casa, llega la parte de la hipoteca y los préstamos. Cespedosa recomienda en primer lugar liquidar de forma prioritaria la deuda cara (revolving, créditos al consumo, coche con TAE alta). Después, mirar la hipoteca con lupa: no siempre es óptimo cancelarla del todo si tu tipo es bajo, pero sí suele tener sentido amortizar para reducir cuota o plazo. Aquí manda el contrato: revisa comisiones por amortización anticipada, costes de cancelación registral y si te compensa amortizar parcial o total. Si tienes deducciones antiguas, condiciones vinculadas o seguros asociados, decide con un fiscalista/abogado antes de romper nada.

Por eso la experta recomienda seguir un “plan de control” durante los primeros 30 días para evitar malgastar y que el premio se evapore rapidamente. Para eso, Cespedosa aconseja fijar un presupuesto mensual realista para mejorar tu vida (reformas, vacaciones, educación) y no sobrepasarlo.

Así que si te ha tocado la lotería de Navidad el camino más razonable según la experta es proteger tu estabilidad en un primer momento y luego invertir con calma.