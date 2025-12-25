Stephen Goldbart, psicólogo, advierte del llamado “síndrome de la riqueza repentina”, que afecta a quienes reciben grandes sumas de dinero y no saben manejar su nuevo estatus socioeconómico

Este lunes 22 de diciembre se ha celebrado la Lotería de Navidad. Un día marcado en rojo para muchos ciudadanos y ciudadanos, debido a que aspiran a poder cambiar sus vidas al completo. Ganar el sorteo o un premio con una suma significante de dinero, puede mejorar la vida de muchos participantes, pero también puede crear una dependencia o una 'falsa ilusión' del dinero que ganas.

Pese a que el estado cataloga el sorteo como un día ilusionante y mágico, sigue siendo un juego de azar, que conlleva múltiples riesgos de addiciones y gestión del patrimonio. Para la mayoría de los ganadores, manejar una fortuna repentina es un desafío inédito. Sin experiencia previa, es fácil caer en decisiones erróneas o en el despilfarro.

Los riesgos de ganar la Lotería

El cambio radical que supone ganar la lotería puede ser emocionalmente desorientador. Para muchas personas, la necesidad económica o el trabajo son motores fundamentales de su vida. Al desaparecer esta presión, algunos ganadores experimentan vacío, pérdida de propósito o incluso problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Enfrentar este cambio requiere una gestión emocional sólida y, en algunos casos, ayuda profesional.

Según estudios, un 70% de los ganadores de lotería acaba enfrentando problemas económicos graves en unos pocos años. Esto se debe principalmente a una falta de planificación financiera y al gasto excesivo en bienes de lujo y celebraciones.

El psicólogo Stephen Goldbart avisa del llamado "síndrome de la riqueza repentina", que afecta a quienes reciben sumas importantes de dinero y no saben manejar su nuevo estatus socioeconómico. Entre los síntomas más comunes se encuentran la ansiedad, el aislamiento, el miedo a perder el dinero y un sentimiento de culpa.

Pedir asesoramiento o ayuda

El psicólogo afimra que no solo ocurre a quienes ganan la lotería, sino también a personas que reciben herencias inesperadas o alcanzan un éxito profesional repentino. El instituto Money, Meaning and Choices describe cuatro etapas que atraviesan los recién enriquecidos: la "luna de miel", la aceptación de la riqueza, la consolidación de la identidad y finalmente la gestión madura del dinero.

Para evitar consecuencias negativas, se recomienda contar con asesoramiento financiero y, en algunos casos, apoyo psicológico. Existen múltiples ejemplos de personas que no supieron manejar su fortuna, como Vivian Nicholson, quien tras ganar un gran premio en 1961 terminó con graves problemas personales y financieros.