Pedrea de la Lotería de Navidad 2025: consulta la lista completa

Consulta la lista de la pedrea del sorteo de la Lotería de Navidad 2025

PDF con la lista oficial de la Lotería de Navidad 2025

DIRECTO | Premiados y últimas noticias de la Lotería de Navidad 2025

La administración del centro comercial Garden de Playa de San Juan celebra el tercer premio de Lotería de Navidad

La administración del centro comercial Garden de Playa de San Juan celebra el tercer premio de Lotería de Navidad / Alex Domínguez

Manuela Valdés

Una vez concluido el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, celebrado este 22 de diciembre, miles de jugadores revisan con atención si alguno de sus décimos ha sido agraciado con la pedrea, el premio más numeroso del sorteo.

Aunque no reparte grandes cantidades por décimo, la pedrea es la que más números premia y, para muchos, supone al menos recuperar parte del dinero invertido en la lotería navideña.

¿Qué es la pedrea de la Lotería de Navidad?

La pedrea está formada por 1.794 números premiados, cada uno de ellos con 1.000 euros a la serie, lo que equivale a 100 euros por décimo. Estos premios se van extrayendo a lo largo de todo el sorteo y suelen pasar más desapercibidos que los grandes premios, aunque afectan a miles de décimos repartidos por toda España.

Por este motivo, es habitual que muchos jugadores no sean conscientes de que su número ha sido premiado si no revisan la lista completa de la pedrea.

Lista completa de la pedrea del Sorteo de Navidad 2025

La lista oficial de la pedrea de la Lotería de Navidad 2025 recoge todos los números agraciados con este premio menor. Una vez validado el sorteo, estos datos se publican en los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y en los principales medios de comunicación.

En El Periódico, los lectores pueden consultar la lista actualizada de la pedrea a través de su página especial del sorteo, donde aparecen todos los números premiados de forma clara y ordenada.

Cómo comprobar si tu décimo tiene premio

La forma más rápida y sencilla de saber si un décimo ha sido premiado —ya sea con la pedrea o con cualquier otro premio— es utilizar el comprobador de la Lotería de Navidad de El Periódico.

Solo es necesario introducir el número del décimo y la cantidad jugada para conocer al instante si ha resultado agraciado y cuánto dinero corresponde cobrar.

Este sistema permite evitar errores y no pasar por alto premios pequeños, como los de la pedrea, que pueden no llamar la atención durante el desarrollo del sorteo.

Dónde cobrar un premio de la pedrea

Si tu décimo ha sido premiado con la pedrea, podrás cobrarlo a partir de la tarde del 22 de diciembre en cualquier administración de Loterías. Al tratarse de un premio inferior a 2.000 euros por décimo, el cobro puede realizarse directamente en ventanilla o mediante los sistemas habilitados, como Bizum, según disponibilidad.

La pedrea pone el broche final a un sorteo que, un año más, reparte ilusión por toda España y convierte el 22 de diciembre en una de las fechas más especiales del calendario

Puedes consultar en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con la Lotería de Navidad 2025

