Números premiados en la Lotería de Navidad 2025: ver la lista de resultados y comprobar tus décimos

Un año más, se ha celebrado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Este pasado lunes, los niños de San Ildefonso han cantado los números y premios desde el Teatro Real de Madrid, en una de las citas más esperadas del año por millones de personas en toda España.

A lo largo de la mañana se fueron conociendo los números premiados, entre ellos el Gordo de Navidad, el segundo y el tercer premio, además de los cuartos, quintos, la pedrea y los reintegros.

Primer premio: 79.432 (400.000 euros por décimo)

Sara Fernández

El gordo de este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional ha salido bastante pronto, a las 10.44 horas. Ha sido para el número 79.432, vendido casi todo en tres municipios de León: La Bañeza (117 series), Villablino (50 series) y La Pola de Gordón (15 series). Las 16 series restantes se han despachado en Madrid. Este primer premio consiste en 400.000 euros por décimo.

Segundo premio: 70.048 (125.000 euros por décimo)

Sara Fernández García, Sara Fernández / PI STUDIO

El segundo premio del sorteo de la Lotería de Navidad ha sido el primero en salir, hacia las 9.20 horas. Ha caído íntegramente en la administración número 16 de Madrid. Son 125.000 euros por décimo.

Tercer premio: 90.693 (50.000 euros por décimo)

Sara Fernández

El tercer premio del sorteo de la Lotería de Navidad, agraciado con 50.000 euros por décimo, ha sido para el número 90.693. Se han vendido 50 series en Santa Fe (Granada), 48 en Igorre (Vizcaya), 20 en Alicante, 20 en A Coruña y 15 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), y cantidades menores en otras localidades.

Cuartos premios: 25.508 y 78.477 (20.000 euros por décimo)

Sara Fernández

El primero de los cuartos premios ha salido a las 9.53 horas. Ha recaído en el 78.477 y se ha vendido mayoritariamente en Cazorla (Jaén), donde se han despachado 120 series. También se han comercializado 50 series en Getafe, 10 series en Badalona, 7 en San Lorenzo del Escorial (Madrid), 2 en Burgos, y 1 en Leioa (Vizcaya), Olot, Madrid, otra administración de San Lorenzo del Escorial, Segovia, Toledo, Alaquàs (Valencia), Mislata (Valencia) y Valencia capital.

El segundo cuarto premio ha aparecido pasadas las doce y media. Ha sido para el número 25.508, despachado sobre todo en Moraira (Alicante), Málaga, Ubrique (Cádiz) y Chinchón (Madrid).

Quintos premios: 18.669, 23.112, 25.412, 41.716, 60.649, 61.366, 77.715 y 94.273 (6.000 euros por décimo)

El primer quinto premio ha salido poco después de las diez y media de la mañana, a la hora y media de sorteo. Ha sido para el 23.112, vendido sobre todo en Andorra (Teruel), donde se han despachado 150 series. El resto se ha repartido en Zaragoza (20 series), Granada (10), Bilbao (2), Plasencia (2) y otras localidades.

Solo 6 minutos después ha salido el segundo quinto premio, para el 60.649. Se ha vendido mayoritariamente en Roquetas de Mar (Almería), Málaga, Pontevedra y Las Palmas.

El tercer quinto premio ha sido para el 77.715, despachado sobre todo en Aranda de Duero (Burgos), Zaragoza y Elda (Alicante).

El cuarto quinto premio ha recaído en el 25.412. El número se ha vendido mayoritariamente en Málaga (137 series) y Madrid (54 series).

El número 61.366 se ha llevado el quinto quinto premio. 188 de sus 198 series se han despachado en Madrid.

El sexto quinto premio ha salido minutos antes de las doce y media. Ha recaído en el 94.273, vendido en Monzón (Huesca), Torrejón de Ardoz (Madrid) y Alcañiz (Teruel).

Los dos últimos quintos premios han aparecido con solo dos minutos de diferencia, al filo de la una y media. El séptimo ha sido para el número 41.176, vendido sobre todo en Madrid, Arganda del Rey (Madrid) y Segovia. Y el octavo, para el 18.669, despachado mayoritariamente en Alcoy (Alicante).

Otros premios del Sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte el premio más alto del año, conocido como el Gordo, además de otros premios principales y secundarios. A ellos se suman los premios a las centenas, aproximaciones, terminaciones y reintegros, lo que multiplica las posibilidades de obtener algún importe, aunque sea pequeño.

Por este motivo, es importante esperar a que el sorteo haya finalizado por completo antes de dar un décimo por no premiado, ya que muchos premios se conocen en los últimos tramos del sorteo.

Cómo comprobar si tu décimo tiene premio

Para saber si un número ha resultado premiado, es recomendable utilizar canales oficiales y actualizados en tiempo real. EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2025, que permite consultar al instante si un décimo o una participación ha sido agraciada y conocer el importe exacto en función del dinero jugado.

Este tipo de herramientas facilitan la comprobación sin necesidad de seguir todo el sorteo en directo y evitan errores a la hora de interpretar los premios.

Además, los resultados oficiales también pueden consultarse una vez validados en los canales habituales de Loterías y Apuestas del Estado y en las administraciones de lotería.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

Una vez confirmados los resultados, los premios se pueden empezar a cobrar a partir de la tarde del 22 de diciembre, tras las verificaciones oficiales. El plazo para hacerlo es de tres meses, por lo que los agraciados disponen de tiempo suficiente para gestionar el cobro con calma.

La suerte ya está echada. Ahora solo queda comprobar si tu número se encuentra entre los números premiados de la Lotería de Navidad 2025.