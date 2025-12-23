Millones que dan esperanza a la tierra del luto minero: Villablino, donde el Gordo sonrió a familiares de los fallecidos en los accidentes de Asturias

No ha sido este un año especialmente fácil para Villablino. La tragedia les golpeó por partida doble con los accidentes mineros de Cerredo (Degaña) y Vega de Rengos (Cangas del Narcea). Perdieron a cinco vecinos. Hijos, padres, hermanos, amigos. En verano, el fuego los cercó. Fueron días complicados, con el cielo llorando ceniza durante horas y con el miedo de que las llamas se acercasen más de lo deseado. Ayer, la suerte cambió. A las 10.45 horas el reloj se paró. A través de las televisiones y las radios, las pequeñas Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco cantaban un Gordo tempranero. El 79432. Cuatrocientos mil euros al décimo. La suerte, durante tanto tiempo esquiva, volvía a sonreír a Villablino, y a las localidades de la Pola de Gordón y La Bañeza.

Aunque la administración de lotería fue la que consignó el número, la Asociación de Familiares de Alzhéimer y otras Demencias de Laciana (AFADLA) se encargó de distribuirlo entre los vecinos del valle. Vendieron 50 series del primer premio. O lo que es lo mismo, repartió 200 millones de euros. Entre los agraciados estarían familiares de las víctimas del trágico accidente minero de Cerredo. En concreto, de Anilson Soares de Brito, de 42 años. Al parecer, su madre habría sido usuaria de la asociación y se habría llevado varios décimos para venderlos en su pueblo. "Seguro que se quedaron con alguno", señalaron ayer en la entidad.

Por la izquierda, Marcos Arias, Nuria Sánchez, Claudia Arias y José Manuel Arias, en un establecimiento de Villablino. | / LNE

"Aunque la tristeza esto no nos lo va a quitar, nos da un motivo de ilusión y de esperanza. Una alegría para acabar el año", reconoció ayer una emocionada Mónica Menéndez de Lama, su propietaria de la administración, aún sin poder creerse que hubiese dado el Gordo. "Siempre dije que si lo hacía nunca me iba a poner esta camiseta (la que en letras azules anuncia a quien se fija que la administración ha dado el primer premio) y aquí me tienes", comentó con una enorme sonrisa

De sangre asturiana (tiene familia en Genestoso, Cangas del Narcea), la lotera es la segunda generación que está al frente de la administración. Abrió camino su madre y en 2018 ella se puso al cargo. Esta es la primera vez que reparten el primer premio de la Lotería de Navidad. "Estábamos despachando cuando cantaron el Gordo. Salí a ver qué número era y, de repente, llamaron para decirnos que lo habíamos dado nosotros. En ese momento no puedes ni respirar", reconoció ya unas horas después, con la adrenalina inicial más controlada.

Entre la felicidad y las copas de champán, los abrazos y las felicitaciones, Menéndez no olvidó ayer la crudeza de este 2025: "Desde el cierre de la minería se puede decir que hubo una depresión fuerte del valle. Hay poco trabajo y somos pocos la gente joven que nos quedamos, o que podemos decidir quedarnos", reconoció. Además, este verano los incendios los golpearon muy fuerte: "Se pasó muy mal. Agosto fue un mes en el que estuvimos llenos de ceniza, fue complicado. Pero lo más complicado fueron los accidentes mineros. Perdimos amigos y gente conocida".

Alicia Álvarez y Mónica Menéndez enseñan el cartel con el número premiado. | A. G.-O.

La administración fue ayer un ir y venir de vecinos, amigos y premiados. Entre ellos, Yolanda Pérez, quien dejó su puesto como peluquera nada más enterarse de que le había tocado el Gordo. "Vengo con la bata y todo", reconoció riéndose. En su casa, se puede decir que hubo una lluvia de suerte. Su décimo lo compró su madre. Para ella y para sus otros cuatro hermanos. "También se quedó uno para ella, a sus 91 años", apuntó. La leonesa no había decidido ayer a dónde destinará el dinero: "De momento no nos dio tiempo a pensarlo, se te viene muchas cosas a la cabeza. Tengo dos niñas y las dos están estudiando, una en la universidad y la otra en puertas, entonces para mi es una ayuda buenísima".

También agraciada fue Nevenka Cambón, cuyo marido, José Fernández, es natural de Cerredo. "Llevábamos entre mi madre, mi tía y yo. La verdad que aquí fue un año difícil y ver a la gente sonreír y feliz, merece la pena", afirmó. El matrimonio, como otros muchos de los agraciados, alargaron la celebración hasta bien entrada la noche.

Yolanda Pérez, con su hija Lucía Rodríguez, en una administración que repartió el Gordo. |

La sede de la asociación del Alzhéimer (AFADLA), ubicada en Villaseca de Laciana, también se convirtió en toda una fiesta. Las botellas de sidra achampanada (marca El Gaitero, que se note la conexión con Asturias) se descorcharon una tras otra y los trabajadores no dudaron en celebrar el premio con bailes y batallas de bolas de nieve. "Estamos súper contentos, aún no nos lo creemos", reconocieron entre bromas, abrazos y mucha alegría.

Además de lo que jugó cada uno de manera individual, la entidad se quedó con un décimo que "podemos hacer milagro". Lo primordial, explicó su directora, Isabel Bares, es adquirir un transporte adaptado. "Vivimos en una zona en la que cuando se estropea nuestra furgoneta no tenemos n posibilidad de alquilar un taxi adaptado, porque no lo hay. Y nuestra furgoneta por desgracia tiene más de veinte años y va muy mal. Ahora sí que sí vamos a tener ese transporte", comentó orgullosa.

"Daría el premio"

De hacer bocadillos contra el fuego a celebrar el Gordo pasó ayer José Manuel Arias. Hostelero, ganadero y uno de los héroes de los incendios de este verano. Mientras los bomberos se jugaban la vida en una pelea directa contra las llamas para evitar que estas se extendiesen, él hizo lo único que sabía: preparar comida. Llegó a hacer entre mil y mil doscientos bocadillos; ayer ganó 800.000 euros. Una cifra nada desdeñable que "te resuelve media vida", pero que él cambiaría sin dudarlo por recuperar a su mejor amigo. Jorge Carro, de tan solo 33 años, fue uno de los cinco mineros que perdieron la vida en el trágico accidente de la mina de Cerredo, en Degaña. "Daría esto y media vida por volver a tenerlo conmigo a Jorge otra vez", reconoció ayer.

Un agraciado lo celebra con una copa de cava en la localidad leonesa. / A. G.-O.

Fue, por tanto, la de ayer una celebración agridulce. "Desde el fin de la minería, Laciana no volvió a ser lo mismo. Mi padre antes no paraba de trabajar y ahora somos pocos los que quedamos. Y con esto de la lotería nunca se sabe, igual la gente aprovecha para comprarse casa en León e irse de aquí. Puede ser un revulsivo económico o todo lo contrario", señaló.

Pero, incertidumbres a parte, Arias celebró ayer el Gordo como el que más. Se enteró de que le había tocado yendo con su hijo, Marcos, a cuidar a las vacas. "Como tengo una hamburguesería, Los Molinos, siempre tenemos décimos de asociaciones y equipos. Esta mañana teníamos puesta la radio y dijeron que el Gordo había tocado en Villablino, pero lo último que pensé era que nos había tocado a nosotros; pero al rato salió Mónica, la lotera, hablando y fue cuando me di cuenta que sí nos podía haber tocado. Llamé a mi mujer que estaba haciendo la compra y fue corriendo a casa a comprobarlo", contó. Su familia llevaba dos décimos.

José Fernández, Saray Fernández, Nevenka Cambón y Yanira Menéndez, con el número ganador. / A. G.-O.

Arias está muy ligado a Asturias. Su familia tiene desde hace años piso en Gijón; su hija, Claudia, estudia Enfermería en Oviedo; y su hijo quiere seguir su camino, pero con Educación Física. Además, los dos chavales son patinadoras, y el año que viene el mundial se disputa en Paraguay, así que "pensamos en que igual podíamos ir, aunque a mi la vida no me va a cambiar mucho. Voy a seguir levantándome a las ocho para ir a las vacas y abriendo el bar a las 11.00 horas".