El aviso de los Mossos si te ha tocado la Lotería de Navidad: "Si te piden dinero a cambio..."

Un agente de los Mossos d'Esquadra.

Un agente de los Mossos d'Esquadra. / EL PERIÓDICO

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Con el inicio de las festividades navideñas, llega un momento esperado por muchos: el sorteo de la Lotería de Navidad.

Esta tradición, que comenzó en el S.XIX en España, reúne cada 22 de diciembre a familiares y amigos alrededor del televisor y la radio con la ilusión de ganar alguno de los premios de este emblemático sorteo.

Sin embargo, debido a la gran expectación que genera este evento, los delincuentes también aprovechan la ocasión: los Mossos d'Esquadra advierten del resurgimiento de la clásica estafa del ‘tocomocho’.

Una estafa tradicional

Y es que, pese al auge de los delitos informáticos por internet, el ‘tocomocho’ es una estafa casi tan antigua como el propio sorteo navideño, y muchos ciudadanos denuncian haber sido víctimas de este timo

El término deriva de la expresión "tocó mucho", y consiste en abordar a un individuo por la calle con la excusa de venderle un número premiado a cambio de una gran cantidad de dinero, pero siempre menos que el premio que, supuestamente, te darán por él. 

Normalmente, el delincuente expone motivos convincentes para explicar su imposibilidad de cobrar el premio. Algunas de las excusas más recurrentes que utilizan son: ser un extranjero en situación irregular o estar en un proceso de divorcio y no querer compartir el premio con su expareja.

Cómo denunciar el fraude

De hecho, los estafadores suelen mostrar incluso una falsa lista de décimos donde, entre ellos, aparece el boleto ganador. Si la víctima accede, le acompañan al banco a retirar el dinero y, a cambio, le entregan el décimo, que finalmente no ha resultado premiado o que está falsificado.

Las víctimas suelen ser personas de avanzada edad pero, aunque parezca sencillo identificar a los timadores, se trata de auténticos profesionales que actúan rápido y son muy creíbles, por lo que puede ser fácil caer en la trampa.

Si se ha sido víctima del ‘tocomocho’, se debe presentar una denuncia formal en los Mossos d’Esquadra, presencialmente o por teléfono. A continuación, se deben aportar todos los detalles de la estafa, testigos y pruebas.

Desconfía y conserva tu boleto

Para evitar este tipo de fraudes, es fundamental comprar los décimos de lotería únicamente en sitios autorizados, ya sea en establecimientos físicos u online.

Desconfiar de los mensajes recibidos sobre haber sido premiado en un sorteo en el que no se ha participado.

Comprobar que el décimo contiene el logo, código y todos los elementos de verificación.

Conservar el boleto en perfectas condiciones y tener presente que caduca a los tres meses de haber sido premiado

Puedes consultar en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con la Lotería de Navidad 2025





