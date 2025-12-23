Lotería de Navidad 2025: consulta la lista oficial en PDF para comprobar décimos y números premiados

Sorteo Extraordinario de Navidad
Un año más Loterías y Apuestas del Estado ha repartido la suerte en millones de hogares de toda España. La Lotería de Navidad 2025 ha tenido en vilo a toda la población este pasado lunes, 22 de diciembre, y ha conseguido traer la ilusión y la esperanza de ganar el Gordo o alguno de los premios principales.
Son muchos los que a estas horas disfrutan ya del premio conseguido y celebran que la Diosa Fortuna les haya visitado para traerles un buen regalo de Navidad.
Lista de premios en PDF y comprobar
Aquí puedes consultar la lista oficial de premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en PDF que ha emitido Loterías y Apuestas del Estado tras finalizar el sorteo.
Lista oficial de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería NacionalLista oficial de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional
Comprobador de décimos del Sorteo de Navidad 2025
También puedes comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad en nuestro buscador:
