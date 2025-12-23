Lotería de Navidad
José Luis Muñoz, matemático y divulgador: "Ganar el Gordo es como encontrar un grano de arroz en treinta platos de paella"
El 79.432, el Gordo de la Lotería de Navidad, cae en León y en Madrid
El Gordo premia a hosteleros que alimentaron a los bomberos en los incendios de León: "Lo hemos sabido al ir a dar de comer a las vacas"
David Gozalo, matemático, pone cifras a las opciones de llevarse El Gordo de la Lotería de Navidad: "Para llegar al 5% de probabilidad..."
El Gordo salió a las 10.44 horas. Millones de personas soñaban con tener entre sus manos el número agraciado, que ha sido el 79.432, pero solo muy pocos podrán disfrutar de los 400.000 euros del premio, aunque Hacienda se queda con 72.000 euros del décimo.
Las probabilidades de ganar el Gordo son mínimas, concretamente 1 de cada 100.000, aunque la ilusión siempre está intacta. En su día, el matemático y divulgador José Luis Muñoz compartió en La 1 su opinión al respecto sobre el sorteo de Lotería de Navidad. Además, realizaron un ejemplo sobre las posibilidades que se tiene de ganar el primer premio con granos de arroz.
"El grano de arroz pesa 0,027 gramos, aproximadamente, pues por 100.000 salen 2.700 gramos de arroz", empezó explicando, mientras empezaba a llenar un saco de arroz. "Este sería el Gordo", comentó, señalando un gramo de color rosa, entre los 2.700.
El matemático aseguró que "la probabilidad que te toque el Gordo en Navidad es equivalente a encontrar el grano rosa de esta bolsa". Una persona metió la mano en la bolsa, y sacó un gramo: "No toca nada". Otra señaló: "Un poco complicado".
"De siete resultados distintos o siete veces el mismo resultado, no hay barrera", señaló el matemático. En ese instante, el divulgador colocó todos los gramos de arroz, que representaban la totalidad de los premios: 1.807 en total entre 100.000.
El matemático compartió que "sin embargo, la Primitiva, por ejemplo, es uno entre 13 millones y el Euromillones es uno entre 113 millones", dejando claro que el que siempre gana es el Estado, ya que las opciones de ser uno de los afortunados es mínima.
No tiene dudas de que "ganar el Gordo es como encontrar un grano de arroz en treinta platos de paella". Por ello, confesó a Televisión Española que "como matemático no suelo jugar".
