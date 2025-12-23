¿Cuándo puedo cobrar un premio de la Lotería de Navidad 2025?

Uno de los sueños de cualquiera es ganar un premio de la Lotería de Navidad 2025. Este lunes se celebró el sorteo más esperado y repartió miles de premios con el tradicional Gordo de Navidad. Pero ¿cómo y cuándo se pueden empezar a cobrar los premios de este sorteo? El procedimiento no tiene excesivas complicaciones.

Premios mayores de la Lotería de Navidad 2025

Todos aquellos premios inferiores a 2.000 euros deben cobrarse en las administraciones de lotería. Por el contrario, si nos ha tocado el 'Gordo', el segundo premio, el tecero, uno de los dos cuartos o uno de los ocho quintos, nos veremos obligados a acudir a una de las entidades financieras autorizadas (a saber, BBVA y CaixaBank) para que nos hagan entrega del dinero. Es importante tener en cuenta que las entidades no pueden cobrar comisiones a los afortunados, ni obligarlos a tener una cuenta en su banco para poder entregar el premio.

El premio Gordo de este año otorgará a sus afortunados poseedores 400.000 euros por décimo, que se quedarán en 328.000 una vez Hacienda se cobre su parte. El segundo premio está dotado con 125.000 euros al décimo -de los que quedarán limpios 108.000-, mientras que los que tengan un tercer premio se llevarán 50.000 (de los que ingresarán 48.000). Los dos cuartos supondrán 20.000 euros y los ocho quintos darán 6.000 euros por décimo, y estos se percibirán íntegramente, ya que los premios menores a 40.000 euros están exentos de impuestos.

Premios menores

Sin embargo, hay más en la Lotería de Navidad que los grandes premios. Y sí, la 'pedrea', con sus 100 euros al décimo, forma parte de los premios que no superan los 2.000 euros, pero quedan muchos más, por lo general menos conocidos por el público. Por ejemplo las llamadas 'aproximaciones'. Se trata de los números inmediatamente anterior y posterior a los premiados con el primer, segundo y tercer premio, y sus poseedores se embolsan 2.000, 1.250 y 960 euros, respectivamente. También están premiados los décimos que tengan la misma cifra de centenas que los premios del primero a los cuartos, así como los que tengan las dos últimas cifras coincidentes con el primer, segundo o tercer premio. En todos estos casos, el poseedor del décimo se embolsará 100 euros, como si su número hubiera salido en la 'pedrea'. Por último, a quienes acierten la última cifra del Gordo se les dará un reintegro de 20 euros (el valor del décimo). Puedes repasar todos los premios en nuestro comprobador de la Lotería de Navidad 2025.

¿Y qué tienen en común todos estos premios a la hora de cobrarlos? Pues que, al no superar los 2.000 euros, desde 2020 es posible hacerlo a través de Bizum, directamente en las administraciones de lotería. Para ello basta con obtener un 'QR Bizum' en el apartado de Bizum de nuestra aplicación de banca móvil.

