¿Dónde puedo comprobar mis décimos de la Lotería Navidad 2025? Consulta todos los premios

El día más esperado del año para millones de personas ya ha pasado. Este 22 de diciembre de 2025, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha vuelto a repartir la suerte desde el Teatro Real de Madrid, con los niños de San Ildefonso cantando los números premiados desde primera hora de la mañana.

Comprobar décimos de la Lotería de Navidad 2025

Una de las preguntas más repetidas cuando acaba el Sorteo de Navidad es: ¿cómo puedo comprobar si mi décimo de la Lotería de Navidad tiene premio? A continuación, tienes la lista de todos los números principales que han sido premiados en esta nueva edición del Gordo de Navidad

Primer premio de la Lotería de Navidad

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 ha sido para el número 79.432 que se ha cantado a las 10:44 horas. El primer premio del Sorteo de Navidad ha recaído en varias localidades de León (La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón) y en una administación de Madrid.

El Gordo tiene un premio de 4 millones de euros en cada serie, 400.000 euros al décimo.

Segundo premio de la Lotería de Navidad

A las 9:21horas ha salido el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025. El número premiado ha sido el 70.048 que se ha vendido en Madrid.

Tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

A las 11;12h ha salido el tercer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 que ha recaído en el número 90.693

Cuartos premios de la Lotería de Navidad

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 20.000 euros al décimo, ha correspondido al número 78.477.

El cuarto premio del sorteo está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros al décimo. Al no superar los 40.000 euros, el premio está exento de pagar impuestos. A partir de esa cantidad, se deberá hacer un aporte del 20% a Hacienda.

Una de las localidades afortunadas ha sido Badalona.

El 25508 ha resultado premiado con el segundo y último cuarto premio de los que se reparten en el sorteo. El cuarto supone 20.000 euros por décimo. Es decir, por cada euro jugado, se pueden obtener 1.000 euros.

Quintos premios del Sorteo de Navidad

El primer quinto premio ha sido para el número 23.111 que sobre todo ha recaído en Andorra. También se ha repartido en Zaragoza, Granada, Bilbao, Plasencia y otras localidades.

A los pocos minutos, ha salido el segundo quinto premio con el número 60.649. Ha recaído en Roquetas de Mar, Málaga, Pontevedra y las Palmas

El tercer quinto premio ha sido para el número 77.715, premiado con 60.000 euros para cada serie.

El cuarto quinto premio ha recaído en el número 25.412

El quinto quinto premio tiene por número el 61.366

El sexto quinto premio tiene por número el 94.273

El séptimo quinto premio tiene por número 41.716

El octavo quinto premio tiene por número 18.669

Cómo comprobar si tu décimo de la Lotería de Navidad está premiado

EL PERIÓDICO pone a disposición de todos sus lectores un comprobador de la Lotería de Navidad 2025 que permite saber si un número ha sido premiado y cuánto dinero corresponde cobrar, incluso en el caso de participaciones o décimos compartidos.

Solo es necesario introducir el número del décimo y el importe jugado para obtener el resultado de forma inmediata.

Prudencia antes de celebrar

Si tu número resulta premiado, conviene guardar el décimo o resguardo, firmarlo en el reverso y esperar a la confirmación oficial antes de acudir a cobrar el premio. Todos los premios de la Lotería de Navidad tienen un plazo de cobro de tres meses.

Mientras tanto, comprobar tu décimo con calma y en fuentes fiables es el primer paso para saber si este 22 de diciembre de 2025 la suerte ha llamado a tu puerta.