Vídeo | Una anciana de 88 años disfrazada se cae en directo durante la emisión de la Lotería de Navidad

Una mujer disfrazada durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 consta de 198 series y cada serie tiene 100.000 billetes. El total de la emisión asciende a 3.960 millones de euros y se destina a premios (70% de la emisión) 2.772 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones de euros y en total se reparten 30.301.920 premios durante un sorteo que tiene una duración aproximada de cuatro horas. 22 DICIEMBRE 2025 Eduardo Parra / Europa Press 22/12/2025. Eduardo Parra

Eduardo Calle

En un día en el que todas las miradas están puestas en la Lotería de Navidad, cualquier mínimo descuido queda rápidamente plasmado en las redes sociales. Y la caída en directo de una anciana en Telecinco, se ha convertido en un meme en cuestión de minutos.

Es habitual que algunos asistentes acudan al Teatro Real de Madrid con divertidos complementos al sorteo, que puede ir de un gorro hasta un disfraz elaborado. Y en una conexión en directo desde este lugar, dónde se celebra cada 22 de diciembre la Lotería de Navidad, el reportero ha entrevistado a Manoli, una anciana de 88 años que ha acudido metida dentro de una administración de loterías de cartón.

"Me he venido de casa sobre las 7:30 en taxi. Y que el año que viene os vuelva a ver", ha dicho Manoli. Sin embargo, al despedirla el periodista, esta anciana se ha tropezado con su propio disfraz y las cámaras han captado la caída en primer plano.

Lo curioso es que, aunque se oye el grito de Manoli y el 'Uy' del reportero, -y aparece en el plano cómo asisten a Manoli tras el tropiezo-, el presentador del programa sigue como si nada, preguntando sobre las opciones de ganar el Gordo.

