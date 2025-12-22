Tongo en la Lotería de Navidad: ¿Te acuerdas de este incidente que pasó con las bolas?

El 22 de diciembre del 2019, como siempre, millones de miradas estaban pegadas a la pantalla para seguir en directo el Sorteo de la Lotería de Navidad. En los momentos previos a que empezasen a rodar los bombos, los espectadores vieron cómo un empleado de Loterías y Apuestas del Estado introducía una bola a mano, a diferencia del resto de bolas que caen directamente desde la tolva al bombo. Estas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, donde enseguida empezaron a circular acusaciones de tongo en torno al Sorteo de Navidad.

Explicaciones

Ante este revuelo, Loterías del Estado publicó un comunicado aclaratorio en el que explicaba que "una de las circunstancias previstas en el proceso de introducción de las bolas en los bombos es que alguna pueda rebotar hacia el exterior". "En ese caso el protocolo establecido indica que el operario responsable de la introducción de las bolas en el bombo debe proceder a su introducción manual en el mismo".

Loterías del Estado aseguró que "esta circunstancia fue la acaecida" en la mañana del domingo 22 de diciembre de 2019 durante el Sorteo de Navidad, y "que ha podido observarse en alguna de las imágenes del proceso".

Denuncias ante la Fiscalía

Dicha polémica llevó a un particular a denunciar un presunto delito de fraude, a la que se sucedieron otras más, por lo que el instructor de la causa encargó un informe al fiscal.

El Ministerio Público se mostró entonces de acuerdo en que la Audiencia Nacional encargara diligencias y propuso al instructor que reclamara a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que informara sobre "el incidente denunciado" y sobre "si existe un protocolo para dichos supuestos y si el mismo fue aplicado", así como que remitiera la grabación íntegra del sorteo. SELAE aportó lo solicitado por el Juzgado y, tras estudiarlo, la Fiscalía concluyó que con este informe se daba "una cumplida y satisfactoria explicación sobre las circunstancias acaecidas", las cuales "quedan totalmente extramuros del derecho penal".

Conclusiones

El Ministerio Público, que basó sus conclusiones en el informe de SELAE, remarcó que el hecho de que dos bolas se caigan fuera de la tolva es una circunstancia que "se halla prevista en las normas jurídicas y técnicas de celebración de los sorteos de Lotería Nacional". Si eso ocurre, estas normas establecen que se proceda a localizar la/s bola/s "para su incorporación al resto de ellas" y "si ello no fuera posible, se procederá a sustituir todas las bolas por el juego de repuesto".

En este sentido, el fiscal recordó que en los vídeos "se observa claramente cómo las bolas que caen fuera de la tolva son inmediatamente introducidas de nuevo en la misma", una incidencia que, según afirmó, ya se había producido, sin consecuencia alguna, en otros sorteos de la lotería, tal y como acreditan grabaciones que también fueron remitidas a la Audiencia Nacional correspondientes a los años 2010, 2015 y 2017.

En cuanto a la introducción manual de una bola en el bombo grande, la Fiscalía consideró que este hecho "se corresponde plenamente con las explicaciones contenidas en el informe de SELAE que adjunta la declaración de tres personas que ponen de manifiesto las circunstancias que dieron lugar al incidente denunciado".

Una vez analizado el informe de Loterías, el Ministerio Público concluyó que el incidente del pasado sorteo de Navidad no constituía ninguna anomalía y, por lo tanto, descartó "infracción penal alguna", instando así al magistrado al sobreseimiento de las actuaciones.

Por su parte, y tras analizar dichos hechos, en el mes de marzo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró que no había delito detrás del 'incidente' ocurrido durante el último sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Con esta interpretación, solicitó al juez Alejandro Abascal que archivase la causa.