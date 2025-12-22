Sorteo Extraordinario de Navidad 2025
90.693, tercer premio de la Lotería de Navidad 2025
El tercer premio del Sorteo de Navidad 2025 reparte 50.000 euros por décimo
El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 ha recaído en el número 90.693, dotado con 500.000 euros a la serie, lo que equivale a 50.000 euros por décimo.
Dónde ha caído el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025
El número premiado se ha vendido en Alicante; Algeciras, Jerez de la Frontera y Chiclana de la Frontera (Cádiz); en Madrid; Montilla (Córdoba); A Coruña; Santafé (Granada); en Sant Boi de Llobregat y El Prat de Llobregat (Barcelona); Sant Joan des les Abadesses (Girona); Igorre (Vizcaya); Chantada (Lugo); Talavera la Real (Badajoz); Huelva; Zumaia (Guipúzcoa); Linares (Jaén); León; Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife); Manises y Gandía (Valencia) llevando la suerte a distintos puntos del país en uno de los sorteos más seguidos del año.
Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025
Si tienes un décimo de este número o quieres revisar el resto de premios del sorteo, puedes hacerlo de forma rápida y sencilla en el comprobador de la Lotería de Navidad de EL PERIÓDICO, donde solo necesitas introducir tu número para conocer el resultado.
