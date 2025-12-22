90.693, tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 ha recaído en el número 90.693, dotado con 500.000 euros a la serie, lo que equivale a 50.000 euros por décimo.

Dónde ha caído el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

El número premiado se ha vendido en Alicante; Algeciras, Jerez de la Frontera y Chiclana de la Frontera (Cádiz); en Madrid; Montilla (Córdoba); A Coruña; Santafé (Granada); en Sant Boi de Llobregat y El Prat de Llobregat (Barcelona); Sant Joan des les Abadesses (Girona); Igorre (Vizcaya); Chantada (Lugo); Talavera la Real (Badajoz); Huelva; Zumaia (Guipúzcoa); Linares (Jaén); León; Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife); Manises y Gandía (Valencia) llevando la suerte a distintos puntos del país en uno de los sorteos más seguidos del año.

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

Si tienes un décimo de este número o quieres revisar el resto de premios del sorteo, puedes hacerlo de forma rápida y sencilla en el comprobador de la Lotería de Navidad de EL PERIÓDICO, donde solo necesitas introducir tu número para conocer el resultado.