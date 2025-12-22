Sorteo Extraordinario de Navidad 2025
70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025
El segundo premio del Sorteo de Navidad reparte 125.000 euros por décimo
Comprueba si tu décimo ha sido premiado en la Lotería de Navidad 2025
Estos son todos los números premiados en la Lotería de Navidad 2025: Resultados
DIRECTO | Sigue al minuto el sorteo de la Lotería de Navidad 2025
El número 70.048 ha resultado agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 1.250.000 euros a la serie, es decir, 125.000 euros por décimo.
Dónde ha caído el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025
Este premio ha sido vendido íntegro en Madrid, en la administración 16, situada en la calle Barquillo, número 10 y reparte una importante cantidad de dinero justo antes de las fiestas navideñas.
Esta administración repartió el primer premio del sorteo extraordinario del Niño del 6 de enero del 2024, además de un quinto premio en el sorteo de Navidad de 2021.
El segundo premio es uno de los más celebrados del sorteo por su elevada cuantía y por el número de décimos que suelen repartirse.
Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025
Para saber si tu número ha sido premiado o comprobar otros resultados del sorteo, EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador oficial de la Lotería de Navidad, actualizado en tiempo real durante toda la mañana del 22 de diciembre.
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- Aitor Fernández, experto fiscal, apunta el error que se comete al cobrar un décimo de lotería compartido
- Stefan Mandel ganó 14 veces la lotería gracias a las matemáticas: 'Usadas correctamente garantizan una fortuna
- Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
- Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará
- Este es el número de la Lotería de Navidad que tocar en 2025 según ChatGPT
- ¿Volverá el mentalista Anthony Blake a acertar varios números del Gordo de Navidad? Esto es lo que se sabe
- Si comparto el décimo de la Lotería de Navidad y nos toca, ¿quién tiene que ir a cobrarlo?