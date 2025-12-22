Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Números premiadosPremios Sorteo Navidad 2025PedreaSegundo premioDirecto Elecciones Extremadura
instagramlinkedin

Sorteo Extraordinario de Navidad 2025

70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

El segundo premio del Sorteo de Navidad reparte 125.000 euros por décimo

Comprueba si tu décimo ha sido premiado en la Lotería de Navidad 2025

Estos son todos los números premiados en la Lotería de Navidad 2025: Resultados

DIRECTO | Sigue al minuto el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Manuela Valdés

Inés Sánchez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El número 70.048 ha resultado agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 1.250.000 euros a la serie, es decir, 125.000 euros por décimo.

70.048 Segundo Premio cae íntegro en Madrid

70.048 Segundo Premio cae íntegro en Madrid

Sara Fernández

Dónde ha caído el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Este premio ha sido vendido íntegro en Madrid, en la administración 16, situada en la calle Barquillo, número 10 y reparte una importante cantidad de dinero justo antes de las fiestas navideñas.

Esta administración repartió el primer premio del sorteo extraordinario del Niño del 6 de enero del 2024, además de un quinto premio en el sorteo de Navidad de 2021.

Emoción en la administración de loterías de la calle Barquillo de Madrid al repartir el segundo premio

Emoción en la administración de loterías de la calle Barquillo de Madrid al repartir el segundo premio

Sara Fernández

El segundo premio es uno de los más celebrados del sorteo por su elevada cuantía y por el número de décimos que suelen repartirse.

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

Para saber si tu número ha sido premiado o comprobar otros resultados del sorteo, EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador oficial de la Lotería de Navidad, actualizado en tiempo real durante toda la mañana del 22 de diciembre.

Puedes consultar en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con la Lotería de Navidad 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  2. Aitor Fernández, experto fiscal, apunta el error que se comete al cobrar un décimo de lotería compartido
  3. Stefan Mandel ganó 14 veces la lotería gracias a las matemáticas: 'Usadas correctamente garantizan una fortuna
  4. Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
  5. Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará
  6. Este es el número de la Lotería de Navidad que tocar en 2025 según ChatGPT
  7. ¿Volverá el mentalista Anthony Blake a acertar varios números del Gordo de Navidad? Esto es lo que se sabe
  8. Si comparto el décimo de la Lotería de Navidad y nos toca, ¿quién tiene que ir a cobrarlo?

El 78.477, cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

El 78.477, cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

El 70.048, segundo premio del Sorteo de Navidad 2025, vendido íntegramente en Madrid

El 70.048, segundo premio del Sorteo de Navidad 2025, vendido íntegramente en Madrid

78.477 Primer cuarto premio

78.477 Primer cuarto premio

Comprobar Lotería Navidad 2025: consultar si mi décimo tiene premio

Comprobar Lotería Navidad 2025: consultar si mi décimo tiene premio

Una administración de Badalona reparte dos millones de euros en un cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Una administración de Badalona reparte dos millones de euros en un cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Dónde se ha vendido el 70.048: la administración de Chueca (Madrid) del segundo premio de la lotería de Navidad 2025 ya repartió el Gordo el Niño hace dos años

Dónde se ha vendido el 70.048: la administración de Chueca (Madrid) del segundo premio de la lotería de Navidad 2025 ya repartió el Gordo el Niño hace dos años

La campaña 'Mil millones para Palestina' se cuela en el sorteo de la Lotería de Navidad

La campaña 'Mil millones para Palestina' se cuela en el sorteo de la Lotería de Navidad

70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025