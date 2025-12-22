70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

El número 70.048 ha resultado agraciado con el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 1.250.000 euros a la serie, es decir, 125.000 euros por décimo.

Sara Fernández

Dónde ha caído el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Este premio ha sido vendido íntegro en Madrid, en la administración 16, situada en la calle Barquillo, número 10 y reparte una importante cantidad de dinero justo antes de las fiestas navideñas.

Esta administración repartió el primer premio del sorteo extraordinario del Niño del 6 de enero del 2024, además de un quinto premio en el sorteo de Navidad de 2021.

El segundo premio es uno de los más celebrados del sorteo por su elevada cuantía y por el número de décimos que suelen repartirse.

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

Para saber si tu número ha sido premiado o comprobar otros resultados del sorteo, EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador oficial de la Lotería de Navidad, actualizado en tiempo real durante toda la mañana del 22 de diciembre.