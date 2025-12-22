Reintegros de la Lotería de Navidad: ya se sabe el número

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha visto cómo el gordo salía más bien madrugador, a las 10.44 horas. El primer premio ha sido para el 79.432, vendido sobre todo en la provincia de León. 117 series se han despachado en la administración número 1 de La Bañeza, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales del pasado verano.

Este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional solo tiene un reintegro, para todos aquellos números cuya última cifra coincida con la del gordo. Es decir, para todos los décimos y participaciones que acaben en 2.

El premio para los poseedores de estos números es el más modesto del sorteo: recuperan el dinero jugado. Las personas que tengan un décimo percibirán los 20 euros que les costó. Y si jugaban participaciones, pues la cantidad correspondiente en cada caso.

¿Cuándo se puede cobrar el reintegro?

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) informa de que será la misma tarde de hoy, 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, cuando se comenzarán a abonar los premios, como es habitual en el sorteo de Navidad.

¿Dónde se cobra el reintegro?

Los premios inferiores a 2.000 euros, como es el caso, se pueden cobrar en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías. Puede ser en metálico o a través de Bizum, ya que los puntos de venta de Loterías fueron los primeros comercios físicos en España que incorporaron este sistema como método de pago de sus apuestas y cobro de sus premios menores.