Los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025: 23.112, 60.649, 77.715 y 25.412

Los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025 vuelven a premiar ocho afortunados números. Cada uno de estos premios está dotado con 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo. El primero en salir, a las 10:35h de la mañana, ha sido el número 23.112. El segundo, tan sólo cinco minutos más tarde, es el 60.649.

Dónde han caído los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025

Los quintos premios son los más numerosos del sorteo y suelen repartirse en múltiples administraciones de todo el país. El 23.112 se ha vendido en muchas localidades: Barcelona, Andorra (Teruel), Zaragoza, Bilbao, Porqueres (Girona), Sort (Lleida), Madrid y Valencia, entre otras poblaciones.

Por su parte, el 60.649 se ha vendido en las siguientes poblaciones: Roquetas de Mar (Almería); Málaga; Pontevedra; Las Palmas; Montgat; Viladecans; Madrid; Cádiz; Santander o Huesca.

El 77.715 ha caído en: Aranda del Duero; Zaragoza; Elda; Madrid; Fisterra; Villanueva de la Serena; Pamplona; Mérida; Barcelona y El Prat de Llobregat.

