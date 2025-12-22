Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025: 23.112, 60.649, 77.715 y 25.412

Cada uno de los ocho quintos premios está dotado con 6.000 euros por décimo

DIRECTO | El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo

RESULTADOS | COMPRUEBA SI HA TOCADO TU DÉCIMO

Quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Manuela Valdés

Inés Sánchez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025 vuelven a premiar ocho afortunados números. Cada uno de estos premios está dotado con 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo. El primero en salir, a las 10:35h de la mañana, ha sido el número 23.112. El segundo, tan sólo cinco minutos más tarde, es el 60.649.

Dónde han caído los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025

Los quintos premios son los más numerosos del sorteo y suelen repartirse en múltiples administraciones de todo el país. El 23.112 se ha vendido en muchas localidades: Barcelona, Andorra (Teruel), Zaragoza, Bilbao, Porqueres (Girona), Sort (Lleida), Madrid y Valencia, entre otras poblaciones.

Por su parte, el 60.649 se ha vendido en las siguientes poblaciones: Roquetas de Mar (Almería); Málaga; Pontevedra; Las Palmas; Montgat; Viladecans; Madrid; Cádiz; Santander o Huesca.

El 77.715 ha caído en: Aranda del Duero; Zaragoza; Elda; Madrid; Fisterra; Villanueva de la Serena; Pamplona; Mérida; Barcelona y El Prat de Llobregat.

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

Si has comprado un décimo o una participación y quieres saber si te ha tocado alguno de los quintos premios u otro premio del sorteo, puedes consultarlo fácilmente en el comprobador de la Lotería de Navidad de EL PERIÓDICO, introduciendo tu número y el importe jugado.

Puedes consultar en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con la Lotería de Navidad 2025

