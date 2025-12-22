79.432, primer premio, el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El número 79.432 ha sido agraciado con el primer premio, el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 4 millones de euros a la serie, lo que supone 400.000 euros por décimo.

Dónde ha caído el Gordo 2025

El Gordo ha caído en las localidades leonesas de La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, y en Madrid, donde la alegría se ha desatado nada más conocerse el resultado. Como cada año, el anuncio del primer premio ha sido uno de los momentos más esperados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad , celebrado este 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.

Cabe recordar que La Bañeza, a donde han ido a parar un total de 468 millones de euros, correspondientes a 117 de las series ganadoras, pertenece a una de las zonas castigadas por los incendios del pasado verano. Por su parte, también en Castilla y León, Villablino cuenta con 50 series de este Gordo del sorteo extraordinario, que se traducen en 200 millones de euros, mientras que en Madrid y La Pola de Gordón se han vendido 16 (64 millones de euros) y 15 (60 millones de euros) series de este primer premio, respectivamente.

Eran las 10.44 horas de la mañana cuando Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco, niñas de San Ildefonso encargadas de anunciar los premiados de la cuarta tabla, han cantado el número ganador del Sorteo Extraordinario. Antes, se había cantado ya el segundo premio, el número 70.048, que ha ido a parar íntegramente a una histórica administración de Madrid. La ronda de los premios más destacados la ha cerrado el tercer premio, el 77.715, cantado durante la quinta tabla y que ha bañado de millones localidades repartidas por todo el país.

Comprobar números de la Lotería de Navidad 2025

Si tienes este número o participas con una parte del décimo, recuerda que puedes comprobar al instante si tu décimo ha sido premiado y cuánto dinero te corresponde gracias al comprobador de premios de EL PERIÓDICO, introduciendo el número y el importe jugado.