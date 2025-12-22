"No lo olvidaremos nunca": un matrimonio de Barcelona vende dos premios de la Lotería de Navidad 2025 en administraciones diferentes

Un matrimonio que regenta dos administraciones de lotería diferentes ha repartido dos quintos premios en el sorteo de la Lotería de Navidad. Se trata de la administración número 287, situada en la calle Galileu del barrio de Les Corts de Barcelona, y de la de número 19 de la Travesera de les Corts, en L'Hospitalet de Llobregat.

La primera, la barcelonesa, ha vendido a sus clientes una serie entera del número 61.366 y la regenta Óscar López. Este lotero puede presumir de haber disfrutado de un año próspero en el negocio, ya que dio el primer premio de El Niño del pasado 6 de enero: “Nos ha ido bien, desde que dimos el premio del Niño nos han aumentado las ventas por internet y en ventallina”, admite López.

El establecimiento, situado en el barrio de Les Corts, entre la popular plaza Concòrdia y el centro comercial L'Illa Diagonal, es uno de los beneficiados de un quinto premio bastante repartido. La mayoría de décimos se han vendido en Madrid capital, aunque también ha salpicado a Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, además de Albacete, Granada, Zamora y media decena más de poblaciones españolas.

La administración hospitalense la lidera Maite Alonso, quien no ha podido evitar derramar lágrimas de alegría tras conocer que había repartido una serie, 60.000 euros del mismo quinto premio, el 61.366: "Este número no lo olvidaremos nunca". Alonso asegura que el premio se ha quedado en el barrio, ya que se ha vendido íntegramente en ventanilla.

"Lo celebraremos todo lo que podamos"

A partir de las 14 h, cuando cierre la administración, Maite tiene claro que se reunirá con su marido Óscar para celebrar que entre ambos han repartido 120.000 euros a los vecinos de los barrios de Les Corts (Barcelona) y Collblanc (L'Hospitalet): "Lo celebraremos todo lo que podamos, todo lo que dé el día".

Óscar López explica a este diario que los 10 boletos ganadores “se han vendido en parte online y en parte en ventanilla”. “Ha sido un serie íntegra, la 197, y se ha vendido entera”, ha comentado López, que lleva involucrado en el negocio de la lotería desde 2017, primero con un punto mixto y luego con la administración número 287 de Barcelona desde 2022.

Por ahora, el administrador ya ha recibido la llamada de un portador de un décimo intercambiable por 6.000 euros. “Es un cliente con el que tengo cierta amistad, me ha dicho que lleva uno y me ha dado la enhorabuena, porque estamos en racha desde el Niño”, confiesa López, satisfecho.

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya está en marcha. Desde primera hora de la mañana, los niños de San Ildefonso están cantando los números y premios desde el Teatro Real de Madrid, en una de las citas más esperadas del año por millones de personas en toda España. A lo largo de la mañana se irán conociendo los números premiados, entre ellos el Gordo de Navidad, el segundo y el tercer premio, además de los cuartos, quintos, la pedrea y los reintegros.

Para saber si un número ha resultado premiado, es recomendable utilizar canales oficiales y actualizados en tiempo real. EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador de premios de la Lotería de Navidad 202 5 , que permite consultar al instante si un décimo o una participación ha sido agraciada y conocer el importe exacto en función del dinero jugado. Este tipo de herramientas facilitan la comprobación sin necesidad de seguir todo el sorteo en directo y evitan errores a la hora de interpretar los premios.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

Una vez confirmados los resultados, los premios se pueden empezar a cobrar a partir de la tarde del 22 de diciembre, tras las verificaciones oficiales. El plazo para hacerlo es de tres meses, por lo que los agraciados disponen de tiempo suficiente para gestionar el cobro con calma. Mientras continúa el sorteo, la recomendación es revisar cada número con atención y conservar los décimos en buen estado hasta confirmar si han resultado premiados.