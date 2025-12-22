Tercer premio
Núria Cordero, de la administración Fortuna 24 de Terrassa, reparte un tercer premio de la Lotería de Navidad: “Nos lo han dicho por teléfono”
El décimo del 90.693 ha caído en la Rambla de Francesc Macià y la encargada, Núria Cordero, ha asegurado que todavía no han hecho el recuento y que nadie ha pasado aún a cobrarlo
Terrassa (Vallès Occidental) ha despertado este 22 de diciembre con un pellizco de ilusión. La Lotería de Navidad ha dejado en la ciudad un décimo del tercer premio, el 90.693, dotado con 500.000 euros por serie. En clave local, eso ha significado 50.000 euros para el agraciado.
El premio ha caído en la administración Fortuna 24, en la Rambla de Francesc Macià, 106, donde la noticia ha corrido casi más rápido que los propios loteros. “Nos lo han dicho por teléfono y nosotros no sabíamos nada hasta entonces”, ha explicado Núria Cordero, encargada del establecimiento, aún con la sorpresa en la voz.
Entre comprobaciones y llamadas, en la administración han vivido la mañana "con emoción", ha apuntado Cordero, antes de resumir el sentir general: “Hemos estado muy contentos; esto siempre. No lo esperábamos”. Y, sobre todo, ha subrayado la alegría por quienes han recibido el golpe de suerte: “Hemos estado muy contentos por la gente a la que le ha tocado”.
Por ahora, eso sí, el premio ha seguido sin dueño a la vista: todavía no ha venido nadie a recogerlo. Fortuna 24, en cualquier caso, ya ha tenido experiencia con días así: la administración ya repartió otro tercer premio en 2019.
