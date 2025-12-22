Números premiados en la Lotería de Navidad 2025: Resultados

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya está en marcha. Desde primera hora de la mañana, los niños de San Ildefonso están cantando los números y premios desde el Teatro Real de Madrid, en una de las citas más esperadas del año por millones de personas en toda España.

A lo largo de la mañana se irán conociendo los números premiados, entre ellos el Gordo de Navidad, el segundo y el tercer premio, además de los cuartos, quintos, la pedrea y los reintegros.

Este sorteo reparte miles de premios y hace que cerca del 15% de los décimos obtengan algún tipo de premio, por lo que conviene revisar con atención cada número jugado, incluso aunque no se trate de uno de los grandes premios.

Segundo premio: 70.048 (125.000 euros por décimo)

El segundo premio del sorteo de la Lotería de Navidad ha sido el primero en salir, hacia las 9.20 horas. Ha caído íntegramente en Madrid.

Los premios del Sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte el premio más alto del año, conocido como el Gordo, además de otros premios principales y secundarios. A ellos se suman los premios a las centenas, aproximaciones, terminaciones y reintegros, lo que multiplica las posibilidades de obtener algún importe, aunque sea pequeño.

Por este motivo, es importante esperar a que el sorteo haya finalizado por completo antes de dar un décimo por no premiado, ya que muchos premios se conocen en los últimos tramos del sorteo.

Cómo comprobar si tu décimo tiene premio

Para saber si un número ha resultado premiado, es recomendable utilizar canales oficiales y actualizados en tiempo real. EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2025, que permite consultar al instante si un décimo o una participación ha sido agraciada y conocer el importe exacto en función del dinero jugado.

Este tipo de herramientas facilitan la comprobación sin necesidad de seguir todo el sorteo en directo y evitan errores a la hora de interpretar los premios.

Además, los resultados oficiales también pueden consultarse una vez validados en los canales habituales de Loterías y Apuestas del Estado y en las administraciones de lotería.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

Una vez confirmados los resultados, los premios se pueden empezar a cobrar a partir de la tarde del 22 de diciembre, tras las verificaciones oficiales. El plazo para hacerlo es de tres meses, por lo que los agraciados disponen de tiempo suficiente para gestionar el cobro con calma.

Mientras continúa el sorteo, la recomendación es revisar cada número con atención y conservar los décimos en buen estado hasta confirmar si han resultado premiados.

La suerte ya está echada. Ahora solo queda comprobar si tu número se encuentra entre los números premiados de la Lotería de Navidad 2025.