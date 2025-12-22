Minerín, en Andorra (Teruel), vuelve a repartir millones en la Lotería de Navidad: "Teníamos muchas señales de que iba a tocar"

Con villancicos, cava y unos estrafalarios y coloridos gorros celebran desde el corazón de Andorra que la administración de Lotería Minerín ha vuelto a repartir suerte en forma de millones esta Navidad. Son 9 millones de euros muy repartidos de un número, el 23.112, que se estuvo vendiendo hasta que se agotó ayer mismo por la noche y que ha sido agraciado con un quinto premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

Con este número juegan cada semana muchos vecinos de la localidad turolense, que este lunes han visto por fin premiada su insistencia. "Estoy muy emocionada y muy nerviosa", explica la lotera de la administración, situada en la calle San Jorge de esta localidad y a la que se le conoce como Minerín.

"Es un número fijo que jugamos semanalmente en la administración y lo compra mucha gente. Ha estado muy repartido y lo hemos estado vendiendo hasta el final. Ayer estuvo comprándolo gente y no hemos devuelto nada. Teníamos un presentimiento, había muchas señales, es como si supiéramos que nos iba a tocar. Por eso hemos vendido muchos números a amigos y familiares", explica Clara, una de las vendedoras de la administración.

"Es que había señales por todos lados", insiste y explica que el número lo jugaban tanto asociaciones como particulares que lo compran todas las semanas. No es la primera vez que esta administración de Lotería reparte suerte en Navidad. En 2022 vendieron el quinto premio de la Lotería de Navidad (36.142); en 2023 fue el Gordo de la Navidad, el 88.008, y dos quintos (43.353 y 88.979); y en 2024 fue también un quinto premio, el 60.622.

Según recuerdan además las responsables de esta administración de Andorra, desde su mostrador se ha repartido suerte a lo largo de la historia de los sorteos navideño. En 1983 repartió el primer premio del Niño, con el número 49.612, dejando una cifra histórica de 4.000 millones de pesetas.

“Llevamos dos décimos. Uno lo compramos este sábado por la mañana y por la noche volvimos a por otro”, explican Mario y Rebeca, dos hermanos andorranos agraciados con el premio. “Lo estábamos viendo en la tele y cuando ha salido número nos sonaba y cuando lo hemos comprobado no nos lo creíamos”, decían los dos, muy felices.

Una tradición familiar

Los miembros de la familia Garay tampoco han querido perderse el momento de celebración. Los cinco hermanos que conforman esta familia, procedentes de Alloza, llevaban décimos del número premiado. “Es una alegría muy grande que nos haya tocado a toda la familia. Llevamos todos: los hermanos, los hijos, los sobrinos… Todos”, cuenta Inmaculada.

Varios de los agraciados por el quinto premio de la Lotería de Navidad lo celebran en Andorra. / Miguel Ángel Gracia

En la administración Minerín, situada en la calle San Jorge de Andorra, trabaja la sobrina de Inmaculada y fue ella la que tuvo una premonición con este número, un presentimiento que se ha hecho realidad esta mañana. “Por el grupo que tenemos de la familia han empezado a poner ‘hostia, hostia’. Y ya ha sido cuando he encendido la tele y justo ha aparecido el número en pantalla”, cuenta la mujer, que dice que ahora celebrarán la Navidad mucho más contentos. Eso sí, el menú no va a cambiar: “Siempre nos juntamos los 30 que somos entre mis hermanos, hijos y sobrino y hacemos siempre lo mismo, que es lo que ya hacía mi madre”.

En esta administración andorrana llevan ya cuatro años repartiendo millones en Navidad, aunque lo de este año dista mucho de ser una casualidad, opina el gerente de Minerín, José Antonio Legua. Y es que a pesar de que se reconoce poco supersticioso -“yo no creía en nada hasta hoy”, dice- la forma en la que el 23.112 llegó a sus manos y al de decenas de clientes del Bajo Aragón Histórico ha sido por lo menos curiosa, y es que después de una sesión de espiritismo una familiar de Legua se convenció de que tenían que comprar un número terminado en 12 y el que tenían en la administración era el 23.112, el que ha acabado tocando.

En total, son 9 millones de euros los que se han repartido desde esta administración. Aproximadamente dos millones se han repartido mediante venta directa en la ventanilla. Otros dos millones los vendieron en la pescadería Pescados Elías de Albalate del Arzobispo y cinco millones los ha entregado la cofradía del Santo Entierro de Alcañiz. Su presidente, Alfredo Barberán, explica que llevan décadas jugando con el mismo número y que ha sido una alegría enorme.

"Cuando llegué a presidente en la cofradía quise potenciar mucho el tema de la venta de Lotería porque es una forma de poder financiarnos y hacernos más grandes", cuenta justo después de abrazarse con el lotero. "Tengo que estarle muy agradecido porque me ha puesto las cosas muy fáciles. Yo iba pagándole según iba vendiendo", dice. Juntos, cuentan, lo van a celebrar con una comilona.