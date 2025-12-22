Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premio al número 61.366

Maite Alonso, propietaria de una administración de L'Hospitalet que vendió un quinto premio de la Lotería de Navidad: "Es la recompensa de mucho trabajo"

La lotera de la administración 19 de la ciudad catalana ha repartido una serie, equivalente a 60.000 euros

Administración de L'Hospitalet que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad.

Administración de L'Hospitalet que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad. / Gerardo Santos

Gerardo Santos

Gerardo Santos

L'Hospitalet de Llobregat
La Administración de Lotería 19 de L'Hospitalet de Llobrgat ha vendido una serie de uno de los quintos premios del sorteo de Lotería de Navidad, el 61.366. Equivale a 60.000 euros en décimos vendidos. Maite Alonso es la propietaria de la administración desde hace un año y medio, y asegura a EL PERIÓDICO que es el primer gran premio de Navidad que reparten desde entonces: "Es la recompensa después de mucho trabajo".

Una gran bruja preside el interior de la administración: "Aún no tiene nombre, pero es la bruja de la suerte", afirma Maite, que se muestra eufórica preparando la botella de cava y el cartel con el premio. Los clientes frotan sus décimos en la figura, explica Maite, a quien se le saltan las lágrimas de emoción.

Maite está doblemente contenta. Su marido Óscar es el propietario de la administración de lotería de Barcelona donde este lunes también ha caído otro premio de la Lotería de Navidad. Todavía no conocen si la serie vendida se la ha llevado solamente una persona, pero sí saben que se ha vendido por ventanilla, de manera que la suerte "se ha quedado en el barrio".

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya está en marcha. Desde primera hora de la mañana, los niños de San Ildefonso están cantando los números y premios desde el Teatro Real de Madrid, en una de las citas más esperadas del año por millones de personas en toda España. A lo largo de la mañana se irán conociendo los números premiados, entre ellos el Gordo de Navidad, el segundo y el tercer premio, además de los cuartos, quintos, la pedrea y los reintegros.

Para saber si un número ha resultado premiado, es recomendable utilizar canales oficiales y actualizados en tiempo real. EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2025, que permite consultar al instante si un décimo o una participación ha sido agraciada y conocer el importe exacto en función del dinero jugado. Este tipo de herramientas facilitan la comprobación sin necesidad de seguir todo el sorteo en directo y evitan errores a la hora de interpretar los premios.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

Una vez confirmados los resultados, los premios se pueden empezar a cobrar a partir de la tarde del 22 de diciembre, tras las verificaciones oficiales. El plazo para hacerlo es de tres meses, por lo que los agraciados disponen de tiempo suficiente para gestionar el cobro con calma. Mientras continúa el sorteo, la recomendación es revisar cada número con atención y conservar los décimos en buen estado hasta confirmar si han resultado premiados.

