Catalunya gana solo 12,6 millones en premios y recupera menos del 3% del gasto en la Lotería de Navidad de 2025

El sorteo de lotería de Navidad de 2025 ha sido esquivo con Catalunya, que ha recogido tan solo migajas esta vez, sin rascar ni un céntimo del Gordo ni del segundo premio. En total, la comunidad se lleva 12.592.000 euros con los números agraciados, sin contar los ingresos de consolación, como la pedrea, las terminaciones o las aproximaciones ni restar las cantidades que Hacienda retiene.

Con ese magro botín, los catalanes quedan muy lejos de recuperar los 428,12 millones de euros que han invertido en décimos. Las ganancias en grandes premios equivalen tan solo al 2,9% de la cantidad apostada en la edición de este año. Es una cosecha aún más racana que la del año pasado, que también fue aciago para Catalunya: en 2024, la comunidad cobró 31 millones, con los que se recobró apenas el 7% del gasto.

En esta ocasión, la localidad catalana que más dinero ha agarrado con la lotería ha sido Sant Boi de Llobregat. Una misma administración del barrio de Marianao disponía de 15 series del tercer premio (90.693) y otra de un cuarto (25.508). Con esa fabulosa combinación, han caído 7,7 millones en total en la ciudad del Baix Llobregat. Le sigue Badalona, salpicada con dos millones de euros con 10 series de otro cuarto premio (78.477).

Exiguo ha sido el botín que Barcelona ha amasado esta vez. La capital solo ha cazado 376.000 euros con la lotería de Navidad. El grueso ha recaído en la administración del centro comercial Glòries, que ha repartido 200.000 euros con una serie del 25.508, uno de los dos cuartos. Aparte, Barcelona se tendrá que conformar con dos series de sendos quintos, el 23.112 y el 61.366, cada una tasada en 60.000 euros; un décimo del tercer premio, el 90.693, consignado en la administración del centro comercial Las Arenas y canjeable por 50.000 euros, así como un boleto del 77.715, otro de los quintos, cuyo comprador cobrará 6.000 euros.

El único premio de campanillas que se ha acordado de Catalunya ha sido el tercero, que ha dejado 9,1 millones de euros. Son casi tres cuartas partes de la escasa cuantía que la comunidad ha atesorado en una jornada de la que apenas quedará recuerado. Ha tocado medio millón de euros en El Prat de Llobregat y otro tanto en Sant Joan de les Abadesses, con una serie en cada sitio. A su vez, se han colocado siete décimos en Cadaqués, tasados en 350.000 euros tras el sorteo, y boletos sueltos en Monistrol de Montserrat, Terrassa, Girona y Viella, cuyos portadores ganarán 50.000 euros por cada uno.

Un 9,2% de los 99 millones de euros con los que el tercer premio de la lotería de Navidad recompensa a los ganadores ha ido a parar a Catalunya. Es el mayor porcentaje que la comunidad ha arrancado entre los premios principales, de los que ha extraído escaso provecho: ha arañado no más de un 5,5% del importe a repartir de un cuarto, un 2% de otro y luego apenas un 1% o menos de varios quintos.

Tres millones con los cuartos

Además, Catalunya ha pescado tres millones con los dos cuartos. Con Badalona como principal beneficiario, de ambos premios se han llevado un pellizco Olot, Arenys de Mar, Sort y Sant Boi, con una serie en cada municipio, por la que obtienen 200.000 euros respectivamente.

La comunidad se ha hecho con minucias de cinco de los ocho quintos de la lotería. Al margen de los pocos décimos afortunados en Barcelona, se contaba con una serie de los distintos números agraciados en Porqueres, Sort, Montgat, Viladecans, L’Hospitalet y Tarragona, con una serie en cada población valorada en 60.000 euros. Aparte, en El Prat de Llobregat se vendió un décimo de uno de los quintos, el 77.715. Quien acertara a hacerse con él se embolsará 6.000 euros.