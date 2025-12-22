Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿A qué hora termina la Lotería de Navidad 2025?

DIRECTO | Última hora de la Lotería de Navidad 2025: números premiados y comprobar décimos

Comprobar números de la Lotería de Navidad 2025

Lista de premios de la Lotería de Navidad 2025

Vista de las bolas de los bombos del Sorteo Extraordinario de Navidad, en el Teatro Real de Madrid.

Vista de las bolas de los bombos del Sorteo Extraordinario de Navidad, en el Teatro Real de Madrid. / Europa Press / Eduardo Parra

Manuela Valdés

Barcelona
Entre las comidas y cenas familiares, además de los planes por vacaciones o un merecido descanso para muchos trabajadores y trabajadoras, es complicado seguir la transmisión del sorteo de Lotería de Navidad de principio a fin para comprobar si te ha tocado el Gordo. Un año más, este lunes, 22 de diciembre, los espectadores pueden seguir en directo en RTVE –ya sea en su sitio web o a través de su canal de televisión– cómo los niños y niñas de San Idelfonso cantan los números premiados.

¿A qué hora termina?

¿Y cuánto durará en total? El sorteo concluye cuando ya no quedan bolas en los bombos. Según apunta Loterías y Apuestas del Estado en su sitio web "tiene una duración aproximada de cuatro horas". Así pues, cabría esperar que el sorteo concluya en torno a las 13.00 horas del mediodía; aunque, cabe destacar, es habitual que lo haga algo más tarde, alrededor de las 13.30 horas.

