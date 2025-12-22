Retransmisión en directo
¿A qué hora termina la Lotería de Navidad 2025?
DIRECTO | Última hora de la Lotería de Navidad 2025: números premiados y comprobar décimos
Comprobar números de la Lotería de Navidad 2025
Lista de premios de la Lotería de Navidad 2025
Entre las comidas y cenas familiares, además de los planes por vacaciones o un merecido descanso para muchos trabajadores y trabajadoras, es complicado seguir la transmisión del sorteo de Lotería de Navidad de principio a fin para comprobar si te ha tocado el Gordo. Un año más, este lunes, 22 de diciembre, los espectadores pueden seguir en directo en RTVE –ya sea en su sitio web o a través de su canal de televisión– cómo los niños y niñas de San Idelfonso cantan los números premiados.
¿A qué hora termina?
¿Y cuánto durará en total? El sorteo concluye cuando ya no quedan bolas en los bombos. Según apunta Loterías y Apuestas del Estado en su sitio web "tiene una duración aproximada de cuatro horas". Así pues, cabría esperar que el sorteo concluya en torno a las 13.00 horas del mediodía; aunque, cabe destacar, es habitual que lo haga algo más tarde, alrededor de las 13.30 horas.
- Las lágrimas de Paz Padilla en el sorteo de Navidad: 'Un vecino de Valencia me regaló el décimo de su familia
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- El día después del falso Gordo: 'Merecen que no compremos lotería
- Stefan Mandel ganó 14 veces la lotería gracias a las matemáticas: 'Usadas correctamente garantizan una fortuna
- Aitor Fernández, experto fiscal, apunta el error que se comete al cobrar un décimo de lotería compartido
- Comprobar Lotería Navidad 2024: mirar premios por número
- Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
- Lista oficial de Lotería de Navidad 2024, en PDF: consulta los premios