Lotería de Navidad 2025, sorteo en directo | Comprobar El Gordo y números premiados

Una larga fila de feligreses esperó en el Teatro Real a la Lotería de Navidad

Como es habitual el Teatro Real amaneció con una larga fila de feligreses, que como cada año, esperan pacientemente a las puertas del coliseo operístico madrileño para dar comienzo a los ritos previos al sorteo más esperado del año. Algunos llevaban décimos en la cabeza, otros se visten de su avatar anual, pero como ya es tradición, el Papa, el Obispo de la Navidad y la casi nonagenaria Manoli, que este lunes luce embutida en un traje de puesto de lotería, estaban en la vanguardia de la kilométrica fila. Y es que existe una fecha que no figura en el calendario litúrgico de los españoles, pero que se celebra como un ritual que reúne a lo mejor del costumbrismo nacional frente al escenario del Real en el que los bombos, las bolas de madera y los niños de san Ildefonso son el centro atención.