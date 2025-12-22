En Directo
Al minuto
Lotería de Navidad 2025, sorteo en directo | Comprobar El Gordo y números premiados
Lotería de Navidad 2025: Comprobar lotería, décimos, premios y cifras clave
Sigue en directo en El Periódico la última hora del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 con toda la información sobre el Gordo y el resto de premios:
¡Segundo premio!
Ha salido el segundo: 70.048. Premiado con 1.250.000 euros a la serie. Vendido en Madrid.
Castilla y León, donde más ventas
La comunidad en la que más ventas de lotería se han registrado, un año más, es Castilla y León, con 118,01 euros por habitante; seguida de Asturias, con 115,04, y La Rioja, con 107,74.
Aplausos en el Teatro
Hace poco menos de 10 minutos que ha comenzado y la expectación es máxima
Ambiente en el Teatro Real
Los niños de San Ildefonso van cantando las bolas, mientras hay animación en el Teatro Real.
198 series
La edición de este año consta de 198 series, 100.000 números y una emisión total de 3.960 millones de euros, de los que se destina el 70 % a premios. Entre ellos, está El Gordo de Navidad, dotado con 4.000.000 de euros a la serie y 400.000 euros al décimo, además del segundo y tercer premio, que repartirán 1.250.000 y 500.000 euros por serie, respectivamente.
¿Cómo puedo cobrar un décimo de Navidad por Bizum si es compartido?
El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 continúa siendo el evento más esperado del año en España, uniendo a familias, amigos y compañeros de trabajo en la ilusión de compartir un número premiado. En la actualidad, la digitalización ha transformado la manera en que gestionamos estos boletos, permitiendo que el uso de Bizum y aplicaciones de mensajería como WhatsApp se conviertan en herramientas fundamentales para el reparto de premios. Gestionar un décimo compartido requiere precisión legal y tecnológica para asegurar que cada participante reciba su parte correspondiente sin contratiempos fiscales ni personales. Siga leyendo en este enlace.
Una larga fila de feligreses esperó en el Teatro Real a la Lotería de Navidad
Como es habitual el Teatro Real amaneció con una larga fila de feligreses, que como cada año, esperan pacientemente a las puertas del coliseo operístico madrileño para dar comienzo a los ritos previos al sorteo más esperado del año. Algunos llevaban décimos en la cabeza, otros se visten de su avatar anual, pero como ya es tradición, el Papa, el Obispo de la Navidad y la casi nonagenaria Manoli, que este lunes luce embutida en un traje de puesto de lotería, estaban en la vanguardia de la kilométrica fila. Y es que existe una fecha que no figura en el calendario litúrgico de los españoles, pero que se celebra como un ritual que reúne a lo mejor del costumbrismo nacional frente al escenario del Real en el que los bombos, las bolas de madera y los niños de san Ildefonso son el centro atención.
Las ventas suben un 1,09% en Catalunya y se sitúan en 52,7 euros por habitante
Las ventas de lotería por el Sorteo Extraordinario de Navidad han subido en un 1,09% en Catalunya este año y se sitúan en 52,7 euros de gasto por habitante. Los catalanes han gastado 428.122.500 euros este año, según los datos provisionales de la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) facilitados este lunes. En Barcelona, las ventas han subido un 0,84% --con 296.723.140 euros y 49,79 euros por habitante--, y en Girona ha aumentado un 1,19% --con 37.361.840 euros y 44,99 euros por habitante--. En Lleida, las ventas han aumentado un 1,17% --con 49.017.820 euros y 106,97 euros por habitante--, mientras que en Tarragona han subido un 2,62% --con 45.019.700 euros y 51,42 euros por habitante--. El Sorteo Extraordinario de Navidad ha facturado un total de 3.554.452.080 euros en todo el Estado, un 1,4% más.
A punto de empezar
Todo a punto para el inicio. En breve.
La facturación de este año
El Sorteo Extraordinario de Navidad ha alcanzado este año 2025 una facturación total de 3.554.452.080 euros, según datos provisionales. Estos resultados ponen de manifiesto que la Lotería de Navidad es una de las tradiciones más arraigadas en España y que, más que un Sorteo, es un elemento de cohesión social en torno a unos valores comunes, como son la solidaridad, la generosidad o la empatía. Así viene sucediendo de manera ininterrumpida desde hace 213 años, marcando el inicio de estas fiestas tan entrañables con un toque de ilusión y esperanza. El Sorteo de Navidad constituye, además, un elemento distintivo de nuestro país y, dad
- Las lágrimas de Paz Padilla en el sorteo de Navidad: 'Un vecino de Valencia me regaló el décimo de su familia
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- El día después del falso Gordo: 'Merecen que no compremos lotería
- Stefan Mandel ganó 14 veces la lotería gracias a las matemáticas: 'Usadas correctamente garantizan una fortuna
- Aitor Fernández, experto fiscal, apunta el error que se comete al cobrar un décimo de lotería compartido
- Comprobar Lotería Navidad 2024: mirar premios por número
- Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
- Lista oficial de Lotería de Navidad 2024, en PDF: consulta los premios