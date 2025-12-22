22 de diciembre
Los mejores memes de la Lotería de Navidad 2025
Como cada año, el sorteo deja divertidas reacciones en las redes sociales
Cristina Sebastián
Barcelona
Como cada 22 de diciembre, tiene lugar el esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid.
Desde las 9.00 de la mañana (hora peninsular española) los niños de San Ildefonso extraen los números premiados y, mientras miles de personas esperan que salga el Gordo, las redes sociales se llenan de reacciones y memes sobre el sorteo.
Los mejores memes
