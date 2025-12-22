En Directo
El Gordo
Lotería de Navidad 2025, última hora del sorteo en directo: comprobar números, premios y El Gordo
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes 22 de diciembre, desde las 9.00 horas, un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la Lotería de Navidad 2025
¡El Gordo!
El número 79.432 es el Gordo de la Lotería de Navidad. El número 79.432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El número ha sido cantado a las 10.44 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla.
Otro quinto premio
Muy seguido del primero: el número 60.649, un quinto premio.
Pedro del Corral
En la histórica administración del centro de Madrid que ha vendido el segundo: "Se lo ha llevado gente del barrio"
Ignacio no puede contener la emoción. Acaba de repartir el segundo premio de la Lotería de Navidad y, pese a los años al frente de la administración 16 de la calle Barquillo de Madrid, donde ya despachó El Niño en 2024, no está acostumbrado. Se siente abrumado por haber vendido íntegramente el 70048: "Se lo ha llevado gente del barrio y alguna empresa. Es una pasada. Nosotros no llevamos ninguno, pero estamos igual de felices". La noticia les ha pillado desprevenidos, pues el número ha salido a las 9.20 horas. Por el momento, ya han descorchado el champán. Solo falta que lleguen los agraciados. Siga leyendo aquí.
Primer quinto premio
Ha recaído en el número 23.112.
Cómo cobrar el premio
Una de las mayores dificultades que el consumidor se encuentra cuando ha sido agraciado es no saber cómo se debe cobrar o dónde guardarlo. El banco puede encargarse de hacer todos los trámites necesarios con la administración para el cobro de esas cantidades. En el caso de que en vez de un décimo tenga una participación, corresponde al emisor de esa participación darle la cantidad correspondiente. Todos los décimos premiados tienen un plazo de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso de los de la Lotería de Navidad, ofrecen tres meses como máximo para el cobro. Si tiene alguna duda o desea presentar una reclamación, el ente público de Loterías y Apuestas del Estado es el organismo competente en esta materia, recuerda Consumur.
Consumur aconseja extremar la precaución ante falsos correos por el sorteo de la Lotería de Navidad
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ha recomendado extremar la precaución si se recibe un correo electrónico en el que informan al destinatario de que ha resultado ganador de un premio de la Lotería de Navidad. En un comunicado, la organización ha explicado que en estos correos, que suelen incluir logos y símbolos suplantados de administraciones, el remitente pide dinero en concepto de tasas para el cobro del dinero, que nunca es enviado. Otra práctica fraudulenta tras el sorteo es la venta de décimos premiados. Consumur ha indicado que con esta práctica, los estafadores señalan que con la venta se ahorrarán el pago de los impuestos correspondientes, pero el único objetivo es blanquear dinero negro. Esta táctica conlleva una infracción tributaria para el agraciado y puede acarrear un acta que ocasionará una importante sanción.
La lotera de Cazorla celebra los 24 millones del 78.477: están "muy repartidos" entre vecinos y turistas
María José Yuste, la responsable de la Administración número 1, situada en la calle Doctor Muñoz, 1, de Cazorla (Jaén) ha indicado a Europa Press que han vendido 120 billetes del 78.477, lo que equivale a 1.200 décimos que han sido "muy repartidos" entre vecinos y turistas. El 78.477 ha dejado en Cazorla un primer cuarto premio del que se han vendido en ventanilla 1.200 décimos, premiado cada uno de ellos con 20.000 euros. Además, según Yuste, muchos de estos décimos se han ido fuera de Cazorla por ser un municipio "muy turístico". "Hemos vendido muchos décimos a turistas, pero no sabemos dónde se habrán ido", ha dicho Yuste.
El 70.048, segundo premio del Sorteo de Navidad 2025, es el número que jugaba Bimba y Lola
El número 70.048, el que ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie, es el que jugaba la empresa Bomba y Lola. El número fue cantado a las 09,21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla. Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026. Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
La anécdota
Un grupo de activistas del colectivo Marea Palestina se han puesto en pie en el Teatro Real para corear "mil millones para Palestina" en pleno sorteo de Navidad de la Lotería Nacional. Se trata de una protesta para intentar poner el foco en la proposición no de ley que el grupo ha presentado en el Congreso que propone destinar el beneficio generado por el Sorteo de la Lotería de Navidad a la población palestina como aportación excepcional. Según Marea Palestina, los participantes no buscaban protagonismo ni confrontación, sino tan solo aprovechar un momento de máxima atención pública para trasladar el foco a la necesidad de ayudar a la población de la franja de Gaza.
El 78.477, cuarto premio de la lotería de Navidad, vendido en Badalona y Olot
El número 78.477, agraciado con un cuarto premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad, se ha vendido en Badalona (Barcelona) y Olot (Girona). Este primer cuarto premio ha salido a las 9:53 horas y está dotado con 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros al décimo. La administración número 35 de Badalona tenía consignadas 10 series del 78.477, por lo que habría repartido 2 millones de euros si se hubieran vendido todos los décimos. La administración número 1 de Olot distribuía una serie del número premiado, lo que supone un total de 200.000 euros. El número se ha vendido mayoritariamente en Cazorla (Jaén) y Getafe (Madrid). También se ha repartido en Madrid capital, San Lorenzo de El Escorial, en Madrid; Burgos; Segovia; Toledo; Valencia, Mislata y Alaquás, en Valencia.
