Comprobar Lotería Navidad 2025: consultar si mi décimo tiene premio

El día más esperado del año para millones de personas ya ha llegado. Este 22 de diciembre de 2025, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad vuelve a repartir la suerte desde el Teatro Real de Madrid, con los niños de San Ildefonso cantando los números premiados desde primera hora de la mañana.

Con el sorteo ya en marcha, una de las preguntas más repetidas es clara: ¿cómo puedo comprobar si mi décimo de la Lotería de Navidad tiene premio?

Cómo comprobar si tu décimo de la Lotería de Navidad está premiado

A lo largo de la mañana, conforme van saliendo los números de los bombos, los premios se van conociendo de forma progresiva. Para evitar errores y confusiones, lo más recomendable es utilizar herramientas oficiales y actualizadas en tiempo real.

EL PERIÓDICO pone a disposición de todos sus lectores un comprobador de la Lotería de Navidad 2025 que permite saber al instante si un número ha sido premiado y cuánto dinero corresponde cobrar, incluso en el caso de participaciones o décimos compartidos.

Solo es necesario introducir el número del décimo y el importe jugado para obtener el resultado de forma inmediata.

Cuándo se puede comprobar si un décimo tiene premio

Aunque los números premiados se van conociendo a lo largo de la mañana, la comprobación oficial de los premios es plenamente válida una vez finaliza el sorteo y se publican las listas definitivas.

Aun así, los comprobadores digitales como el de EL PERIÓDICO permiten seguir el resultado en tiempo real, una opción especialmente útil para quienes no pueden seguir el sorteo en directo.

Prudencia antes de celebrar

Si tu número resulta premiado, conviene guardar el décimo o resguardo, firmarlo en el reverso y esperar a la confirmación oficial antes de acudir a cobrar el premio. Todos los premios de la Lotería de Navidad tienen un plazo de cobro de tres meses.

Mientras tanto, comprobar tu décimo con calma y en fuentes fiables es el primer paso para saber si este 22 de diciembre de 2025 la suerte ha llamado a tu puerta.